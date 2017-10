Marcas foráneas mueven cada año cerca de US$600 millones

En el regreso a clases, las licencias de marcas internacionales se vuelven las protagonistas de cuadernos, maletas y otros artículos escolares. Ximena Duque, gerente general de Lotus Global Marketing, agencia de licencias, calcula que este mercado mueve al año en Colombia cerca de US$600 millones, solamente en el sector de retail.

En diálogo con Portafolio, Duque aseguró que por cada producto vendido con la licencia, la empresa que la compró debe pagar entre 8% y 12% . De ese monto, Lotus Global Marketing se queda con 30% a 40% y el resto le pertenece al dueño de la marca.



¿A qué se dedica la compañía?



Lotus Global Marketing es una agencia de licencias. Nosotros traemos marcas al país y a la región para poner en productos de consumo. Fuimos hasta hace poco una empresa de creación colombiana y nos llamábamos Exim Colombia. Nos aliamos con Exim Brasil para expandirnos en toda la región. Desde Bogotá estamos cubriendo toda Latinoamérica con oficinas comerciales, menos en Brasil y México.



¿Cuántas licencias tienen actualmente?



Tenemos 32 marcas como Plaza Sésamo, Pepa Pig, Masha y el Oso, Discovery Channel, Discovery Kids, Animal Planet y Puka, entre otras. Estamos trabajando marcas de artistas con el fin de cerrar algunos contratos. Por ejemplo, Brasil posee la del pintor y escultor Romero Britto y Colombia aún no la tiene. Intentamos tener para todos los segmentos y todas las edades.



¿Cómo funciona el proceso de traer las marcas al país y con qué porcentaje se quedan los dueños de estas?



Desde gerencia vamos y buscamos las marcas. Nos reunimos en donde están cada una de ellas. Por ejemplo Fresita y Snoopy están en Nueva York, Masha y el Oso está en Rusia, y Pepa Pig, en Inglaterra. Negociamos con ellos y a veces nos la dan para toda la región y en otras ocasiones para unos países no más.



Ellos nos nombran agentes exclusivos, lo que quiere decir que somos los únicos que tenemos la representación de la marca en esa región o país. Aquí en Colombia vamos y contactamos a los diferentes clientes. Las grandes empresas trabajan con nosotros, pero hay un gran grupo de pequeñas y medianas que aún no lo hacen, por lo que estamos enfocándonos en ellas.



Igualmente, las licencias pueden llegar a ser el mejor amigo de las pequeñas y medianas firmas, porque son las que más necesitan mostrarse.



¿Cuánto cuesta en promedio una licencia para las empresas?



Depende de las proyecciones de ventas, porque esto es como un sastre, ya que se hace a la medida de la compañía. Estas no se pueden ahogar con las licencias. Si una empresa produce cuadernos, tiene una meta de ventas; sobre esa suma y proyección se saca un porcentaje que es entre el 8% y el 12%. Ese es el valor de la licencia.



¿Con cuántas compañías nacionales están trabajando?



Tenemos 145 contratos con unas 70 a 80 empresas. Están todas las grandes como Alpina, Noel, Grupo Exito, Cencosud, Scribe, Carvajal, entre otras.



¿Y ustedes cuánto ganan del porcentaje que pagan las firmas por las licencias?



De ese total que recibimos de las compañías, nuestra empresa se queda con 30% a 40% de la ganancia y el resto es del dueño de la marca.



¿Cuáles son las licencias más exitosas que tienen en estos momentos?



La de Plaza Sésamo, Pj Mask, Pepa Pig y Emoji. Estamos armando un muy buen negocio con Snoopy con un retailer para navidad. Así como Emoji está en todos los almacenes Pepe Ganga, algo similar pasará con Snoopy.



¿Cuánto mueve este mercado de las licencias en Colombia?



En 2016, solamente en retail, este mercado movió casi US$600 millones. No estamos contando la parte informal. Hay una lucha fuerte contra ellos, porque es piratería. Los que compran y producen de manera irregular tienen que entender que la plata de una licencia se recupera. Además, cuando se adquiere se obtienen una serie de beneficios como que salga igual a como se ve en el exterior y cuenta con unos altos estándares de seguridad. Por ejemplo, la tinta con la que se hace una camiseta para un niño, si no es la original, puede que ese químico sea de mala calidad y le haga daño. Paga tener licencia porque es bueno para la empresa y para el consumidor.



¿Cuanto deja de ingresar por ese mercado informal?



Es mucha plata, pero no hay un dato exacto; hemos estado regulando algunos sectores. Nosotros ofrecemos una guía de arte, la cual es todo para que esté el resto esté perfecto.



EXPORTACIÓN DE LICENCIAS



Ximena Duque, gerente general de Lotus Global Marketing, aseguró que los países que más exportan sus marcas a Colombia son Estados Unidos, Corea del Sur, Inglaterra y Rusia. Sin embargo, señaló que a futuro esperan vender al exterior algunas licencias colombianas como es el caso del programa infantil Ana la Pirata.



“Hemos visto algunas producciones nacionales que no tienen nada que envidiarle a las internacionales. No obstante, se debe hacer un fuerte trabajo de ‘marketing’”, puntualizó Duque. La agencia espera aumentar cerca de 35% sus ingresos este año, por lo que sumaron países como Argentina, Perú y Chile.



En unos meses, buscarán incursionar en el negocio de los shows en vivo con personajes de series infantiles.