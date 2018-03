Marcas locales tienen la preferencia en mercado de los alimentos frescos

Si bien las marcas globales avanzan en las preferencias de los consumidores en todas las categorías, los productos locales de la categoría de alimentos frescos ganan la partida en el mercado colombiano.



Así lo concluye la encuesta Global de Nielsen sobre Origen de Marca que destaca los gustos y sentimientos de los consumidores hacia productos fabricados por grandes firmas globales o multinacionales, frente a productos hechos localmente en 34 categorías.



El estudio que tuvo en cuenta la opinión de más de 31.500 consumidores en línea en 63 países del mundo, pretende ver en qué medida dichas preferencias y sentimientos influyen en el comportamiento de compra.



El favoritismo por las marcas globales es destacable, a juicio de Nielsen, dado que versiones anteriores de la encuesta mostraban equilibrio frente al gusto por las marcas locales.

“Y aunque la percepción de los consumidores colombianos también se torna hacia esta tendencia, todavía no está tan marcada como a nivel global”, señala el análisis.



La diferencia más significativa está en el caso de los productos lácteos como leche, queso, mantequilla y yogurt entre otros derivados.



Mientras que en el promedio global la inclinación por las marcas locales es expresada por el 54% de los consumidores, en Colombia ese porcentaje llega a 70%.



Anota Nielsen que el país es el segundo de Latinoamérica, después de Venezuela, con más alta preferencia por estos alimentos fabricados en Colombia. A nivel regional, la preferencia es de 56%.



Las frutas y vegetales frescos de marcas locales es preferida por el 66% en los países analizados, en tanto que en Colombia por el 68%.



Los productos de panadería fabricados en Colombia son del gusto del 78%.



“El deseo de los consumidores de comprar productos perecederos lo más cerca posible de la fuente es entendible, debido a las preocupaciones sobre la frescura y la calidad”, dice Nielsen al explicar el interés de los consumidores por las marcas de identidad nacional.



Entre tanto, arroz, granos y legumbres de origen colombiano es preferida por el 47%, mientras que un 20% dice que prefiere frutas y vegetales congelados nacionales.



Por otro lado, hay categorías en las que las marcas locales han ido perdiendo preferencia, pero que aún se mantienen relevantes para 5 de cada 10 participantes.



Cita como ejemplos de este fenómeno lo que pasa con carnes y comida congeladas, hoy con el 49%; galletas y snacks varios (vs. 60% en 2015), helado (vs. 59% en 2015) y Té/Café (49% en el 2017 vs. 71% en 2015).



En materia de bebidas, la preferencia local no es tan marcada como lo es en alimentos, ya que ninguna supera el 50% .



En categorías como energizantes y bebidas deportivas solo el 12% de los participantes escoge una marca de un fabricante colombiano.



En cuanto a bebidas a las gaseosas y el agua embotellada/mineral, la preferencia por marcas alcanza el 29% y 37%, respectivamente.



En su análisis, Nielsen destaca el desempeño en las categorías de comida empacada, además de snacks, en las cuales las marcas locales no lideran la preferencia, pero tienen niveles aceptables.



Menciona a manera de ejemplo que 4 de cada 10 personas gusta de marcas locales de chocolates, así como de salsas y condimentos.



Por el gusto de los consumidores, las marcas de origen global tienen que ver con productos para bebés, artículos de cuidado personal, y bebidas deportivas y energizantes.



“Allí es donde el reto de los fabricantes locales debería concentrarse con el fin de competir con sus contrapartes globales, ya sea con esfuerzos en innovación, fabricación, distribución o promoción”, advierte el estudio.