Masbien.com, nueva tienda virtual para hacer mercado

Hacer mercado deja de ser una rutina cuando se aprovecha la virtualidad, la economía colaborativa y, de paso, se apoya una causa social.



Esa es la propuesta de Masbien.com, el nuevo sitio virtual para hacer mercado, que invita al cliente a comprar desde la comodidad de la casa y a recibir dinero por las compras de quienes invite a sumarse a la plataforma.

La iniciativa, que arrancó el 20 de septiembre, es del empresario Juan Carlos Paba, quien ha estado al frente de marcas como McDonald’s y Kokoriko.



¿Qué es Masbien.com?



Es una plataforma virtual para hacer mercado, que busca proporcionar bienestar de forma colaborativa. Queremos proporcionar bienestar, a través de las compras normales que hace la gente y de forma colaborativa.



Juntamos en un mismo ‘techo virtual’ tres fórmulas exitosas, efectivas, y muy contemporáneas: los domicilios y los mercados en línea, que están creciendo más; los clubes de compras, que son grupos de personas que se benefician de una empresa que compra eficientemente, pero nosotros no cobramos por la afiliación; y lo otro es el crecimiento viral a través de invitados.



¿Cómo funciona?



Es muy sencillo. La gente hace el mercado de siempre y puede ganar plata por invitar otras personas para que haga lo mismo. Adicionalmente, desde el día cero, que fue el 20 de septiembre, el 1% de todas las ventas lo donamos a la Fundación Techo que tiene un propósito consonante con nuestro objetivo de generar bienestar y es el de erradicar la pobreza. Tenemos un esquema muy disruptivo, porque se benefician el cliente, la gente que invita y la comunidad por el aporte a la Fundación.



¿Cómo es la mecánica para que la gente gane plata por invitar?



Un cliente que compre mercado en Masbien.com puede invitar a un mínimo de cuatro personas para que también compren. Por estas compras, quien invitó recibe una plata en efectivo, consignada en una cuenta corriente o de ahorros, o a través de un código de Efecty, Baloto o TuRed. Es una plata que pueden usar para lo que quieran.



¿De dónde sale ese dinero que reciben los clientes?



Tenemos un ejercicio muy eficiente de comprar bien, de vender a precios competitivos y de liberar ganancias que, en lugar de repartirlo en clásicos descuentos –y ahí también entra a operar el modelo de disrupción–, generamos todo este esquema de bienestar comunitario.



Así, en la medida en que nosotros empezamos a crecer nuestro árbol, lo que termina pasando es que nuestra comunidad, la gente, empieza a ganar por lo que siempre ha gastado. Ese es un cambio cultural interesante, ya que todos hemos hecho mercado y esa actividad siempre nos ha generado solamente gasto. Aquí tenemos que hacer este gasto con la posibilidad de recuperar el monto si la red de cada uno también compra.



¿Se gana solo invitando gente?



Invitando gente a que compre y que efectivamente lo haga. Aquí la única manera en que se genera margen es si hay transacciones comerciales, porque la única parte de donde sale la plata es de las compras que se realicen. El ejercicio es muy sencillo, comprar a buen precio, vender a precio competitivo y generar ese margen.



Si no hay transacciones, no hay dinero para distribuir. No pagamos para que inviten gente.



¿Cómo se liquidan las comisiones?



Se deben hacer compras sistemáticas para generar la liberación de comisiones, con la buena noticia que se trata de un consumo frecuentes. Lo que debe hacer es un cambio de hábito de compra.



Al basarse en la economía colaborativa, todos nuestros clientes deben comprar al menos $250.000 al mes y sus recomendados deben hacer lo mismo para poder acceder al beneficio de dinero en efectivo.



Entre más compren, más ganan. El primer beneficio es que recibe gratis el domicilio. Cuando los invitados empiezan a comprar, se liberan esas comisiones. A diferencia de muchos otros esquemas, nuestra promesa de valor no está dada por el ahorro, sino por la ganancia. La persona gana plata por lo que siempre ha gastado.



¿Operan bajo un esquema multinivel ?



Según la ley, los esquemas multinivel tienen tres características fundamentales que se deben cumplir para tener que acogerse y registrarse como tal. La más contundente de ellas es que las personas compran inventario para vender inventario. Nuestro sistema es lo opuesto. La gente compra mercado para el consumo personal. Por eso no somos multinivel.



¿Si la persona no quiere armar la red, igual puede comprar?



Puede participar y no existe ningún riesgo si no quiere referir a nadie. Recibe gratis el domicilio desde la comodidad de la casa, ayuda a la Fundación y se ahorra el tráfico.



¿Cómo es la oferta de productos?



No perecederos. No tenemos marcas propias, ni blancas. Solo trabajamos con marcas conocidas directamente, ya que nuestro modelo pide una alta eficiencia para poder liberar margen entre la oferta y la demanda. Nuestro aliado en toda la operación logística es Almaviva, que guarda todo su inventario, hace toda la selección, el empaque y la entrega 48 horas después del pedido.



¿Cuál es la cobertura?



Empezamos en Bogotá. De aquí al 15 de enero deberíamos estar en todas las principales ciudades de Colombia, y en el curso del primer semestre estar en otro país. Esperamos tener al primer semestre del 2018 unos 400.000 clientes mensuales en Colombia, lo cual empezaría a hablar de una compañía de un tamaño interesante.



¿El modelo irá a otros países?



Estudiamos Chile, Perú y Argentina; puede ser uno de esos tres, sin duda.