Medtronic le apuesta a un nuevo modelo de negocio en salud

A pesar de que el sistema de salud en Colombia tiene el cubrimiento y la infraestructura óptima para responderles a los pacientes, la población y el estado aún tienen dificultad en el pago de estos servicios que cada día se vuelven más demandantes.



La firma Medtronic, especialista de tecnología médica, servicios y soluciones, le apuesta a un modelo de negocio en el que los actores de la salud se responsabilicen financieramente del resultado final y deseado del paciente.



Así lo indicó Omar Ishrak, presidente y CEO de Medtronic, quien afirmó que “otros países en desarrollo no tienen un sistema primario de salud, entonces se forman multitudes a fuera de los hospitales. Sin embargo, Colombia es más organizado, pero, aún así, hay presión en los costos por lo que se genera cierta receptividad”.



Por ejemplo, el paciente por lo general paga un servicio con la promesa que tendrá un buen resultado pero, si no es así, no hay ninguna responsabilidad ni devolución del dinero.



“Les queremos apostar a productos donde le prometeríamos al usuario que obtendría verdaderamente lo que busca y en el caso de no conseguirlo, nosotros como empresa nos haríamos responsables de los gastos de todo el procedimiento quirúrgico, hasta garantizar una solución definitiva”, añadió el directivo.



Este modelo financiero promete un ahorro en los costos, específicamente en los procedimientos que no salen bien y tienen que hacer una reimplantación, los cuales por lo general ocasionan perdidas monetarias tanto para el sistema como para el paciente.



Así mismo, Rafael Casas, vicepresidente de Market Access en Medtronic, reveló que la idea es que toda la cadena de salud se comprometa con el usuario haciendolo pagar si observa los resultados clínicos deseados: “le apuntamos a un sistema donde los principales proveedores serían las ESP y los médicos, para que se hagan responsables del paciente y sus resultados finales”.



PRODUCTO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL



Algunos pacientes se tienen que hacer una reimplantación debido a infecciónes, ya sea por el dispositivo puesto o por la misma herida, Metronic ofrece una especie de envoltura que tiene un recubrimiento antibacterial que va sobre el dispositivo y, si este se coloca sobre el producto a implantar. Los estudios demuestran que de usar ese sistema el paciente no contraería infección, así las cosas la envoltura viene respaldada por estudios y por el pago total del procedimiento quirúrgico, y así se beneficiaría el usuario y a toda la cadena de salud.