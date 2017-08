Mercado de tecnología decreció durante el primer semestre

El número de unidades de productos tecnológicos vendidos en el país durante el primer semestre decreció en un 1,1% con relación al mismo periodo del 2016, según la firma GFK, especializada en estudios de consumo de ese sector.



Esta empresa comparó este comportamiento con el de otras cinco naciones de Suramérica: Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Chile, donde tiene acceso a información.

En promedio, en los seis, este mercado creció en un 6,9% en cuanto a número de unidades vendidas en el lapso analizado.



El incremento se dio gracias al dinamismo en Brasil y Argentina, y a pesar de los malos resultados en Perú y Colombia. En los dos primeros países mejoraron las ventas en 10,8% y 6,9%, respectivamente, mientras que los segundos tuvieron decrecimientos –en Perú fue de 10,3%– en cuanto a cantidades expendidas al público, comparados con el mismo periodo del 2016.



Daniel Castro, business executive de Retail en GFK, explicó que el gigante suramericano y la nación austral han experimentado una recuperación de sus niveles de consumo, como producto del mejoramiento de las condiciones económicas y políticas. Esto tiene que ver en el primer caso con el desenlace que ha tenido la transición entre el gobierno de Dilma Rousseff y el de Michel Temer, y en el segundo, con el final de la época de Néstor y Cristina Kirchner, dando paso a la administración de Mauricio Macri.



Según Castro, hay que tener en cuenta que estos dos últimos países venían de movimientos menos acelerados durante los años previos, pero los cambios políticos fomentaron el consumo de los hogares.



DÓLAR Y TASAS



En Ecuador también se incrementaron en un 9,5% las unidades puestas en manos de los consumidores entre enero y junio, pero no es una plaza con un peso importante en el promedio regional, con sus menos de 17 millones de habitantes. En Chile, el otro país analizado por GFK, la variación positiva fue de 1,2%.



Tanto en el caso de Perú como en el de Colombia, un factor decisivo en el declive es el debilitamiento de sus monedas frente al dólar, que ha conducido a un aumento de precios, por tratarse de mercancías que se importan y se pagan en la divisa estadounidense. Además, influye el hecho de que se trata en su mayoría de elementos que implican desembolsos relativamente altos en dinero, y debido a eso, la gente retrasa su compra cuando la confianza en la economía se resiente, como está ocurriendo con Colombia específicamente. Así mismo, por el costo, se suelen adquirir a crédito. De ahí que juegue igualmente el alza que hubo en las tasas de interés en el 2016.



En el país, los precios del segmento de electrónicos y tecnológicos subieron en promedio 4,8% como consecuencia por los factores antes mencionados, aunados a la reforma tributaria que hizo que el IVA pasara del 16 al 19%. Ello ocasionó que la facturación creciera 3,7% en el semestre.



Castro no se arriesga a hablar de reactivación para el segundo semestre, pero sí augura un mayor dinamismo como reacción natural a las temporadas altas, las promociones, la mejor asimilación del IVA y la baja en las tasas de interés registradas en los últimos meses, cuyos efectos comenzarían a notarse.



“Eso incidiría en la reacomodación del gasto y en que los hogares empiecen de nuevo a destinar fondos para la compra de bienes durables”, añadió.



CELULARES, LOS REYES



El mismo informe revela que los teléfonos celulares fueron la categoría con mejor dinámica: se vendieron más de tres millones de unidades, con un crecimiento de 5,9% en unidades y 18,7% en facturación, con respecto al mismo lapso del 2016, lo cual tuvo efectos benéficos en el resultado general de productos tecnológicos y electrónicos, considerando que representan el 36%.



Para el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto Yohai, este dato de GFK tiene sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que los celulares de gamas baja-alta y media-baja –con valores entre $400.000 y 700.000– crecieron en participación. El motivo fue que mientras que la reforma tributaria gravó a casi todos los productos de la canasta, a estos los dejó sin tributo, junto con las toallas higiénicas.



La CCIT está estudiando qué tanto pesó esto, pero da por hecho que sí provocó una recomposición del mercado porque los colombianos están migrando hacia gamas menores para ganarse el IVA.



“También, hay un esfuerzo importante por toda la cadena de valor, tanto fabricantes, distribuidores y grandes superficies, por brindar mejores precios y condiciones de compra”, indicó Yohai.



Como van las cosas, según el dirigente gremial, al concluir el año, podríamos estar rondando las 17 millones de unidades en aparatos de telefonía móvil vendidos; más o menos los mismos del 2015 y un millón más que los del 2016.