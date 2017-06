Mercadolibre alcanzó 12 mil transacciones en un día

Archivo particular.

MercadoLibre Inc., el mercado latinoamericano online, vendió más de un millón de artículos en un periodo de 24 horas por primera vez a mediados de mayo.



Alcanzó el hito después de ofrecer entrega gratuita en Brasil, donde los compradores buscan beneficios en una economía en dificultades.



El nuevo récord de ventas fue alcanzado el 16 de mayo y se repitió dos veces en junio, y es parte de la tendencia de expansión del comercio electrónico en la región, dijo el director de operaciones de MercadoLibre Stelleo Tolda.



Solo alrededor del 3 por ciento de las ventas al por menor en Latinoamérica se realizan online, dijo, lo cual da a la compañía mucho espacio para crecer. "Los compradores en internet están comprando artículos mas individualizados y personalizados", como ropa, cortinas y figuras decorativas, dijo Tolda.



Esos artículos ni siquiera habrían figurado entre los de mayor venta hace cuatro años. Los accesorios para automóviles, los teléfonos móviles y la electrónica de consumo también tienen mucha demanda, según la empresa con sede en Buenos Aires, que se convirtió en miembro del índice Nasdaq 100 hace una semana.



Las acciones de MercadoLibre han subido 43 por ciento este año en Buenos Aires. Al igual que Amazon.com Inc. y EBay Inc., MercadoLibre es un lugar en el que los vendedores ofrecen de todo, desde prendas de vestir hasta videojuegos, nuevos y usados, y los artículos nuevos representan 98 por ciento de las ventas totales.



Al igual que Amazon, la compañía está centrada en expandirse rápidamente hacia nuevos negocios, incluso si eso significa incurrir en costos adicionales por adelantado.



La economía de Brasil está empezando a salir de su recesión más profunda hasta la fecha. Aunque el desempleo cayó inesperadamente en los tres meses transcurridos hasta abril, el número de personas sin empleo se mantiene en niveles récord.



MercadoLibre planea invertir 1.000 millones de reales (US$270 millones) en Brasil este año, principalmente para implementar la política de envió gratuito, que fue introducida en México en 2016, donde las ventas casi se duplicaron como resultado, dijo Tolda.



Alrededor de 60 por ciento de las ventas provienen de Brasil, 20 por ciento de México y Argentina y el resto de los otros 16 países en los que opera.