Merlim Network no está autorizada para venta directa en Colombia

Archivo particular

La Superintendencia de Sociedades advierte que la plataforma virtual Merlim Network, no está vigilada por esta entidad y tampoco puede realizar ningún tipo de mercadeo multinivel o de venta directa en Colombia.



La advertencia surge tras la recepción de múltiples consultas de la ciudadanía debido a la divulgación realizada por promotores del esquema en redes sociales e Internet asegurando que se trata de un negocio multinivel.



Una vez más la entidad invita a los colombianos a abstenerse de “entregar” su dinero a negocios que ofrezcan rentabilidades inusuales y desproporcionadas, a estar atentos a las señales de alerta y a denunciar cualquier esquema de tipo piramidal en los canales de atención al ciudadano: Línea nacional 018000114319 y en Bogotá al 2201000.



Al respecto la Superintendencia de Sociedades advierte que quien promueva por cualquier medio (incluidas las páginas web, redes sociales, aplicaciones y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz) esquemas que den lugar a la captación masiva y habitual de recursos del público, será responsables penal y civilmente por sus actuaciones.



Al respecto, el superintendente de Sociedades Francisco Reyes Villamizar, recordó que para que una sociedad funcione como multinivel, la compensación o beneficio económico que decida pagar al vendedor independiente, debe corresponder proporcionalmente a sus ventas y no ser entregado por el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial.



SOBRE EL MERCADO MULTINIVEL



La venta directa o mercadeo multinivel es una actividad legal, sin embargo, la Ley 1700 de 2013 indica que solo pueden ejercerla sociedades legalmente constituidas en Colombia que estén sometidas al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.



Esta ley autoriza a la Superintendencia de Sociedades a ordenar en cualquier momento los cambios que estime necesarios a los contratos de vinculación y remuneración de vendedores independientes.



Las personas naturales no pueden actuar como compañías multinivel en ningún caso y tampoco pueden hacerlo como representantes comerciales de sociedades extranjeras. Ninguna compañía de multinivel está autorizada a vender productos virtuales como criptomonedas, espacios de publicidad en internet, pago por clics o encuestas, entre otras.