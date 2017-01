La relevancia militar de Colombia es ampliamente conocida en el mundo y, en este sentido, es interesante saber que, según las cifras oficiales del país, las importaciones y exportaciones en armas, municiones y las partes y accesorios de estas sumaron, hasta octubre de 2016, US$31,8 millones.



De acuerdo con los últimos informes del Dane, las importaciones acumuladas del año pasado entre enero y octubre de armas y municiones, así como sus partes y accesorios, sumaron US$29,6 millones. Al mismo tiempo, las estadísticas de ProColombia afirman que en este periodo, se realizaron exportaciones por US2,8 millones.



Esto muestra un primer aspecto llamativo del comercio de armas en Colombia, que es la gran diferencia que existe entre las compras y las ventas externas.



Es más, este umbral se hace más llamativo al observar la evolución registrada desde 2013. En estos años, las importaciones de armamento llegaron a US$293,2 millones, mientras que las exportaciones, fueron de tan solo un valor de US$18,2 millones.



Por otro lado, cabe destacar que, en las importaciones, la tendencia ha sido claramente descendente, al presentar una caída respecto a 2013 de 59,4%. Es decir, que Colombia cada vez compra menos armas.



En concreto, las importaciones de ese año fueron de US$73,169 millones, un dato que subió en 2014 hasta US$119,2 millones y, en 2015, fue de US$71,1 millones.



Asimismo, por el lado de las ventas externas, la tendencia ha sido igualmente descendente, salvo el ligero repunte que presentó el año pasado. De esta forma, en 2013 el país llegó a exportar US$9,8 millones, mientras que en 2014 y 2015 llegó a US$3,2 y US$2,4 millones respectivamente.



Como afirma ProColombia, “los países destino de las ventas de armas en 2016 fueron Estados Unidos e Israel. Estos países han sido tradicionalmente compradores de Colombia”.



De igual forma, según los datos de Indumil, “las cifras del sector, en los últimos tres años, entre 2013 y 2015, muestran que las exportaciones de bienes se dirigieron a 16 países, principalmente a Israel (42,5%), Brasil (41,9%) y EE. UU. (9,6%)”.



Entre los productos que más se exportan, se encuentra, principalmente, las ventas de partes para la fabricación de armas y accesorios de estos artículos.



Ante esto, mencionar que estas no son las únicas cifras de comercio exterior de armas de Colombia. Tal como se puede observar en las estadísticas del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri por sus cifras en inglés), que considera todo el armamento (tanto armas comunes, como armamento pesado), la tendencia habría sido positiva.



En TIV, la unidad de medida que usa el Sipri, que no tiene en cuenta el valor, sino que incluye factores como los costos de producción y las características del producto, entre otros, las compras de Colombia en 2015 serían de US$215 millones TIV, una cifra superior a la de 2014, cuando fueron US$190 millones y 2013, con US$162 millones.



De hecho, esta tendencia va en línea con los datos que maneja el Sipri sobre el gasto militar de Colombia en los últimos años, el cual ha crecido 15,7% y representa hoy en día el 3,5% del PIB del país.



Una cifra destacada frente a Latinoamérica



Aunque se puede pensar que las compras que Colombia hace en armamento no son significativas respecto a la cifra internacional, la cual está en torno a los US$79.900 millones, lo cierto es que al hacer el comparativo frente a otros países de la región, se ve un movimiento destacado.



Según el Sipri, frente a los US$215 millones TVI de Colombia en 2015, Argentina tuvo una cifra de US$23 millones TIV; Chile de US$114 millones TIV; Ecuador US$1 millón TIV; Perú US$169 millones TIV, Venezuela, con US$196 millones TIV o Uruguay, US$8 millones TIV.

Por encima de Colombia estarían las compras de México, con US$500 millones TIV y Brasil, con US$289 millones TIV.



¿Qué tipo de armamento ha comprado Colombia?



Otro de los datos con los que cuenta Sipri son los pedidos de armamento que Colombia ha efectuado en el exterior, los cuales presentan una gran variedad.



Por ejemplo, el informe destaca los barcos modelo STX-250t u OPV-80 encargados a Corea del Sur y Alemania; aviones de transporte como los solicitados a Brasil (modelo KC-390) o Francia (ATR-42), o los distintos modelos de helicópteros adquiridos de Estados Unidos, como las referencias Bell-206/OH-58 o también S-70/UH-60L.



Y no solo eso, el país fue muy activo en la compra de explosivos y otro tipo de armamentos como los misiles antitanque de Estados Unidos BGM-71 TOW, o las bombas guiadas Griffin a Israel.



Entre los demás productos que fueron adquiridos por Colombia se encuentran algunos como motores y turbinas, y otras tecnologías como sistemas de navegación o radares.



Estados Unidos, líder de ventas



Estados Unidos es el líder indiscutible en las ventas globales de armamento, con prácticamente la mitad del mercado. En este sentido, de los US$79.900 millones que se vendieron en el mundo, el país norteamericano acaparó US$40.200 millones. En segundo lugar se encontraría Francia, con una cifra en el 2015 de US$15.300 millones.



Así lo muestra el informe Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2008-2015, desarrollado por el Congreso de Estados Unidos.



Igualmente, entre los principales descubrimientos del estudio en cuanto a comercio exterior de armamento a nivel global está el hecho de que en el periodo comprendido entre 2008 y 2015, el 80,39% de las transacciones se hicieron con países en desarrollo.

Asimismo, cabe destacar que esta tendencia se mantuvo a lo largo de 2015, ya que US$65.200 millones del total de transacciones de armas fueron originadas en estos países.



Entre los mayores compradores de armas a nivel mundial se encontró Qatar, con US$17.500 millones, seguido por Egipto, con compras de US$11.900 millones.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com