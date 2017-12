La polémica y lucrativa industria de las modelos webcam en Colombia

Mucho se ha hablado de la industria de las modelos webcam en el país. Algunos, toman esta profesión como un acto denigrante para la mujer y otros, simplemente lo toman como un trabajo que ayuda a cientos de miles de mujeres a alcanzar su independencia financiera.



Tal es el caso de Alejandra Omaña, o más conocida como Amaranta Hank, modelo webcam que lleva en la industria 6 meses y que ve en este oficio una opción para contar con nuevas y mejores entradas económicas.

“Yo empecé haciendo porno, pero en realidad en Colombia no hay mucho por hacer en este ámbito ni como productora, ni como actriz. Por ello, en ese momento un amigo que hace parte de la industria me propuso empezar a transmitir, a conocer los estudios y me explicó cómo funcionaba todo, porque anteriormente tenía una idea diferente de este trabajo”, comenta Amaranta.



En la realidad, ser modelo web cam no es tan fácil como parece. Estas mujeres, que deben ser mayores de edad, dedican de 6 a 8 horas diarias para trabajar, deben tener un grado alto de educación, saber idiomas, e incluso, formarse en el ámbito erótico.



“Definitivamente es un trabajo muy difícil, incluso, empezar a ganar bien los primeros meses es demasiado complicado porque para ello hay que establecer un vínculo con los usuarios ya que este necesita muchos elementos de la modelo para darle confianza”, explica Amaranta.



En Colombia, según cifras aproximadas hay 25.000 mujeres que ejercen este oficio, y con una buena preparación, podrían ganar entre 6 a 8 millones al mes, lo máximo que se ha llegado a ganar una modelo en esta profesión es 40 millones mensuales. “Yo no gano mucho en webcam, porque no tengo el tiempo suficiente para dedicarme a ello, pero fácilmente una mujer que sí lo tenga puede estar ganando, incluso, más dinero”.



Comparando, una persona con las mismas características básicas como tener una profesión, hablar un segundo idioma y trabajar el mismo tiempo, en promedio gana entre $1.000.000 y $1.500.000 al mes, lo que viene siendo entre $30.000 y $50.000 diarios. Una web cam, por el contrario, gana de $200.000 a $300.000 diarios.



El pago a las modelos depende del contrato que hayan firmado con los estudios o plataformas en las que ofrecerán sus servicios. Por ejemplo, algunos de ellos les ofrecen repartirse las ganancias en porcentajes y otros según el número de ‘tokens’ – una especie de propinas que reciben las modelos para acceder a peticiones de los usuarios - que reciban.



Según Amaranta, existen dos tipos de páginas en donde trabajan estas mujeres, las privadas y las free. “Las primeras son básicamente en las que yo estoy y funcionan parecido a Skype: me conecto, la gente me puede ver pero yo no estoy haciendo nada, estoy vestida chateando, y si ellos quieren hacer algo privado, la página les cobra por minuto, aproximadamente 3,5 dólares”.



Las segundas, son aquellas en las que la modelo trabaja por tokens, la moneda de la página que equivale aproximadamente a 0,25 centavos de dólar, dependiendo de la página y el tiempo.



Amaranta Hank, modelo webcam. Cortesía Juan Bustos

UNA INDUSTRIA QUE VA EN CRECIMIENTO



En Portafolio.co consultamos a Juan Bustos, asesor profesional de modelos webcam, para conocer el panorama de esta industria en el país.



“Hay un fenómeno mundial en los últimos dos años y es que se ha disparado esta industria. A mi consideración, actualmente hay un 400% más de modelos conectadas con relación a hace 2 años”, señala Bustos.



El asesor explica que, por ejemplo, en el 2015, una página web en Estados Unidos tenía 1.200 modelos de las cuales 300 eran colombianas. Ahora, hay 5.000 modelos y 1.200 son del país.



“Por ciudades y regiones, calculo que Medellín tiene la mayor participación con un 30%, Cali con un 25%, Bogotá un 15%, Eje Cafetero un 10% y la Costa un 10%”, afirma Bustos. A esto agrega que en el país, de las 25.000 modelos que hay, el 90% son mujeres, el 5% parejas, el 3% hombres y un 2% transexuales.



Loading...

LOS PROBLEMAS



Tanto Juan Bustos como Amaranta consideran que la industria de las modelos web cam en el país está en el limbo debido a la falta de regulación y a que no existe una protección para las mujeres que realizan este oficio.



“El tema es complejo. Primero hay que aclarar que no es prostitución, no hay un contacto directo con el cliente. Segundo en Colombia ni el Mintrabajo ni el MinTic han creado unas normas o abierto un espacio, para el modelaje web cam, por lo que está en un limbo legal pues nadie se ha tomado la tarea de regularlo”, señala Bustos.



Por su parte, Amaranta comenta que las modelos web cam no cuentan con los beneficios y protecciones que un empleado común si tendría como riesgos profesionales, justificaciones para sostener un crédito o cartas de recomendación laboral.



“Yo siempre había pensado que se haría un bien con regularlo porque, efectivamente, no se va a acabar y se está popularizando, y así como tiene cosas que pueden favorecer, también las mujeres que trabajamos en esto necesitamos cierto respaldo”, menciona Amaranta.



La modelo asegura que con el crecimiento que ha tenido y que tendrá, es necesario que las mujeres que ejercen esta profesión como una opción para independizarse económicamente y manejar su tiempo de acuerdo a sus necesidades, tengan un apoyo para, por ejemplo, recibir asesorías y “no caer en manos de gente malintencionada, pues en todos los gremios los hay”.



María Paula Méndez

paumen@eltiempo.com