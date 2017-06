Entre US$ 300 y US$ 500 millones invertirá Cargill en Colombia

Luego de que la multinacional Cargill anunció la adquisición de la compañía colombiana Pollos El Bucanero S.A., por una suma no revelada (debidio a un acuerdo de confidencialidad), la firma declaró que para los próximos cinco años la inversión en el país será entre US$300 millones y US$500 millones.



Así lo indicó Xavier Vargas, presidente de Cargill Centroamérica y encargado de nuevas oportunidades de negocio en América Latina. “Empezamos un nuevo reto en Colombia, ya nos aprobaron entre US$300 millones y US$500 millones, del 2017 al 2022; en ese lapso, la idea es contribuir al crecimiento del sector, más que todo en la proteína animal, en el pollo específicamente”.



Además, añadió que “la experiencia que tenemos en este negocio nos permitirá traer tecnología y eficiencias a la industria avícola nacional, lo que a su vez beneficia a nuestros consumidores. Este es el primer paso de la estrategia: creemos en el país y en su gente–”, aseguró Vargas.



Cargill, como empresa que produce y comercializa nutrición animal, productos y servicios agrícolas e industriales, ahora incursiona en Colombia con su negocio de proteína, consolidando su presencia a nivel mundial y puntualmente en Latinoamérica, y trae a este mercado innovadoras soluciones agroalimentarias y artículos de calidad.



Para asegurar el éxito de la integración, el colombiano Jorge Iván Duque liderará la operación de Pollos El Bucanero como gerente General.



“Tenemos el 11% del mercado colombiano en pollo único, que no es marginado. Además, el 31% de consumo per cápita, el cual (comparado con Argentina, que tiene el 47%) queremos aumentar. Observamos que la gente se está reacomodando a la reforma tributaria, y eso ha afectado el consumo” dijo Duque.



Así mismo, el directivo añadió que “queremos llegar en cinco años a zonas lejanas de las regiones del país. Además, Cargill inicia hoy una nueva etapa en Colombia y confiamos en que la integración se dará de manera natural y generará múltiples beneficios para nuestros empleados, clientes y comunidades”, expresó Duque.



Pollos Bucanero ha realizado múltiples inversiones para la modernización de sus procesos en todo el territorio nacional.