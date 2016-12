El 2017 traerá una nueva dinámica para el sector de combustibles en el país ya que varias marcas pujaran por quedarse con las cerca de 1.700 estaciones de servicio que dejarán de operar en los próximos meses ExxonMobil y Biomax.



Semanas atrás Exxon Mobil anunció que luego de un acuerdo comercial con la empresa chilena Copec, dejará de operar poco más de 750 estaciones de servicio en el país como parte de su estrategia de negocios para dedicarse por completo al tema de la exploración de hidrocarburos.



“La estrategia consiste en un nuevo modelo de negocio para responder a las expectativas corporativas, como es la de enfocar todos nuestros esfuerzos en el sector de la producción petrolera a través de ExxonMobil Exploration Colombia”, señaló un vocero de la multinacional en su momento a Portafolio.



Y en julio pasado, la marca Biomax, segunda empresa del país en la distribución de combustibles, después de Terpel, anunció el inicio del proceso de venta de sus estaciones de servicio.



Así, esta empresa le dejará al próximo comprador o compradores poco más de 830 estaciones de servicio, teniendo en cuenta que, precisamente a mediados de año fortaleció su participación de mercado en la distribución minorista al adquirir las 50 estaciones de la marca Gulf (franquicia de la firma Prolub) y 39 puntos de atención de la firma Casa Motor que opera bajo las banderas de Esso y Mobil.



“Este sector está esperando unos cambios importantes que se desarrollarían en dos o tres años. Estamos hablando de la entrada de nuevos y grandes actores que tienen el capital para hacerlo y se presentarán unos cambios fundamentales. También hay marcas nacionales que quieren participar en el negocio”, señaló Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol.



Según cálculos de este gremio, sólo en el mercado de combustibles se comercializan al día en promedio 1.300.000 galones de gasolina y 1.700.000 de Acpm. Es decir, que estos dos combustibles le dejan anualmente al sector $8,4 billones.



Interesados en el negocio



La inversión extranjera en el sector de la distribución viene ejecutándose casi una década atrás. Pero con el nuevo panorama que se avecina muchas empresas ya están interesadas en entrar al mercado.



“Hay unos actores que se quieren ir del mercado de combustibles y hay otros que quieren entrar. Esto irá a formar una verdadera situación del cambio en la distribución en Colombia”, enfatizó Alvaro Younes de Fedispetrol.



En el caso de Biomax, se comenta en el sector que hasta el momento solo ha se ha presentado un interesado en las estaciones de servicio y es la firma europea Vitol, con más de 50 años y fundada en Holanda, cuya casa matriz está en Suiza, opera alrededor de 2.300 estaciones de servicio en países de África y en Australia.



Y por los lados de las estaciones que dejará de operar ExxonMobil, son cuatro las firmas interesadas. Una de ellas es la petrolera Shell, que aunque no tiene entre sus planes inmediatos participar en el mercado, dejó entrever que en el largo plazo si puede realizar alguna adquisición.



“Por ahora no estamos interesados en incursionar en este mercado en Colombia. Pero como todos los negocios, todos los días se evalúan alternativas de inversión en los diferentes países, incluyendo Colombia”, señaló a Portafolio Eduardo Rodríguez, Country Chairman de Shell Colombia.



En el mismo plan se encuentra la marca Gulf, que desde julio pasado salió totalmente del negocio de las estaciones de servicio, pero que no descarta en el mediano o largo plazo entrar nuevamente.



“No podemos descuidarnos de este movimiento que se presentará en el mercado de combustibles, es una oportunidad para tener presente ya que este es nuestro core del negocio”, señaló a Portafolio un vocero de la marca en Colombia que solicitó reserva de su nombre.



Otra de las marcas que busca ampliar su participación en el mercado es Puma Energy, empresa que en la actualidad tiene en operación poco más de 90 estaciones de servicio. “Esta empresa de capital asiático está interesada en incrementar el número de puntos de distribución”, señaló el presidente de Fedispetrol.



Con el revolcón que se presentará en este negocio también quieren aumentar su participación empresas como Petromil y Zeuss Petroleum.



“El panorama del mercado estará marcado no solo por la salida de actores tradicionales y la posible entrada de nuevos protagonistas; sino además, la carga impositiva en la distribución contenida en la reforma tributaria y la exigencia de un nuevo marco jurídico serán variables que terminarán por darle un revolcón al negocio”, reiteró el vocero de Fedispetrol.



Agregó Younes que lo más importante “es tener la certeza que ellos tengan una rentabilidad apropiada para que el país responda.