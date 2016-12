A partir del 2017 el cobre comenzará a tener su cuarto de hora para la producción a gran escala en el país.



En la más reciente Conferencia Mundial del Cobre (CRU) se estableció que este metal es una perspectiva atractiva para Colombia, siempre que se encuentren yacimientos económicamente viables dentro del país.



Un estudio que caracteriza el mercado de los minerales estratégicos realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y al que tuvo acceso Portafolio señala que Colombia se convertirá en un país emergente para la producción de cobre ya que se pronostica una escasez a partir del 2020 por parte de los productores tradicionales en el mundo.



(Lea: El país volvió al radar de las mineras internacionales).



“Los geológos de las empresas mineras en el país aseguran que el potencial del cobre es casi tan alto como en los países de la región y convertirse en una reserva estratégica”, afirmó, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, en un conversatorio del sector que se desarrolló en días pasados en este diario.



Agrego el vocero de la ACM que Colombia hace parte del llamado Cinturón de Cobre cuyos yacimientos comienzan en Panamá, continúan en Colombia y siguen en Ecuador, Perú y Chile.



“Panamá y Ecuador vienen desarrollando adelantos importantes para la producción de cobre, y Colombia no se puede quedar rezagado en su explotación”, señaló en el citado evento el presidente de la ACM.



Según el estudio de la Upme la explotación de cobre en el país solo se remite a pequeña escala, sin embargo, registra que el United States Geological Service (USGS) hizo una evaluación de los recursos potencias de Suramérica en el 2008 en el que incluyó a Colombia. Se estableció que el potencial cuprífero se ubica en 156.921 kilómetros cuadrados de los cuales 145.953 kilómetros cuadrados poseen yacimientos estimados entre 30 a 50 millones de toneladas, y solo 10.968 kilómetros cuadrados tienen un potencial superior a 10 millones de toneladas.



Tanto la Upme, como la USGS indican que los depósitos de cobre, por su calidad y características del metal, son muy parecidos a los que se encuentran el Chile y Argentina.



“Colombia puede tener esa cantidad de cobre, del que tienen conocimiento las multinacionales mineras interesadas”, afirmó Santiago Ángel Urdinola de la ACM, pero aclaró que “no lo han explorado a fondo pero si hay grandes jugadores interesados en entrar en su producción”.



“Los yacimientos de cobre permiten tener reservas para 80 o 100 años”, subrayó el presidente de la ACM, al finalizar su intervención en el citado foro del diario Portafolio.



PROYECTOS CUPRÍFEROS



En el 2012, a partir de la información suministrada por la USGS, el Gobierno Nacional a través del Misterio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Nacional y la Agencia Nacional de Minería no solo declararon al cobre como mineral prioritario para su producción, sino que además clasificaron aproximadamente 20 millones de hectáreas de ‘Reserva Estratégica’, de la cuales cerca de 2 millones de hectáreas tienen potencial para la explotación de cobre.



El informe de la Upme resalta los proyectos Comita, Cobrasco, Santa Helena y Ramos La Verde.



“Comita está ubicado a 100 kilómetros al suroeste de Medellín y la zona fue reconocida como un área potencial en los años 1980 durante un programa de exploración alemán; y Cobrasco está directamente al sur y al norte de Comita”, dice el informe de la Upme.



A renglón seguido, este documento indica además que el proyecto Santa Helena está ubicado a 140 kilómetros al noroeste de Medellín, “el programa de perforación esta 100% financiado y al principio de 2013 de la minera ya había cumplido 100 perforaciones.



Otros proyectos o prospectos cupríferos, que no están contenidos en el informe de la Upme, pero que Portafolio tuvo información son El Pisno, ubicado en la cordillera Central entre los límites de los municipios de Silvia y Belalcázar (Cauca) cuya zona ha reportado yacimientos, mientras que al sureste de Popayán, entre los municipios de Rosas y El Bordo se han identificado otras zonas con el mineral.



Uno de los proyectos, que en la actualidad esta en plena producción es El Roble, ubicado en el departamento del Chocó.



Y en el norte del país, los títulos con yacimientos de cobre se han encontrado en el corregimiento Caracolí, jurisdicción de Valledupar, y Aguachica (Cesar), así como en Barrancas (Guajira).



En la actualidad, y según datos del Catastro Minero, en Colombia existen cerca de 280 titulos mineros dedicados a la producción de cobre.



Para el sector minero, Colombia posee buenos prospectos de cobre a lo largo de las tres cordilleras, y dada la situación por el esperado déficit a nivel mundial, el país se convertiría en la solución para atender la demanda internacional.