La plataforma de películas, series, videos y documentales Netflix anunció esta semana que, entre julio y septiembre de este año, cerca de 3,6 millones de personas adquirieron sus servicios de entretenimiento, con lo cual suman un total de 87 millones de suscriptores.



En este sentido, la firma, que cumple 20 años de fundación en 2017, reveló que sus expectativas se vieron superadas durante el tercer trimestre de este año, lapso de tiempo en el que esperaba llegar a 2 millones de suscriptores.



Esto, generó inmediatamente un repunte en sus acciones (cotizan en el índice NASDAQ), llegando a que la marca se valorizara en US$8.000 millones, por cuenta de este reporte de ganancias de personas suscritas, quienes le representaron el 40 por ciento en el informe de ganancias trimestral.



Además, según indicó la compañía, el 40% de los ingresos trimestrales los generó fuera de su país de origen, llegando al punto de registrar más suscriptores por fuera de Estados Unidos, y proyectando unos 90 millones de personas con el servicio para finales de este año.



Esto último, pretende hacerlo luego de expandir su oferta de mercado hacia países como Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo, descartando de tajo llegar a China, país al que se veía proyectado hace unos meses. Actualmente, la red de televisión por Internet de Netflix está en 190 países.



SERIES ORIGINALES ARRASTRAN CRECIMIENTO



El éxito de esta empresa de entretenimiento, se debe, según informó la misma, al alto número de contenidos originales que viene sacando, tales como las mundialmente famosas series House of Cards, Orange is The New Black y Narcos, entre otros.



Y es que la inversión frente a estas producciones autónoma generó un efecto dominó en cuanto a que más personas en todo el mundo se registraron en la plataforma, y se espera que para 2017 sean 1.000 las horas de programación propia, lo cual le generará un gasto de US$6.000 millones.



