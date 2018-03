‘Nuestro objetivo es el negocio de lubricantes’

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio vía libre a la operación de integración entre Terpel y ExxonMobil de Colombia, la cual está sujeta a condicionamientos estructurales para “el correcto funcionamiento de los mercados”.



(Lea: Consejo de Estado prohíbe la exhibición de cigarrillos en vitrinas y estantes)



En diálogo con Portafolio, Sylvia Escovar Gómez, presidenta de la Organización Terpel, reiteró que desde el principio de la operación se dejó en claro que no se retendría el negocio de combustibles en el país y que el foco estratégico de esta transacción, en el caso colombiano, serían los lubricantes Mobil.



(Lea: Formulan pliego de cargos contra dos empresas proveedoras de Colombia Compra Eficiente)

Señaló que una vez adquiridas las operaciones de ExxonMobil en Colombia, procederán en el menor tiempo posible a revender a un comprador transitorio el negocio de combustibles.



¿Cómo concretará la Organización Terpel la compra del negocio de lubricantes de ExxonMobil en Colombia?



Según lo establecido por la SIC en la resolución 9915 del 15 de febrero, la compra del negocio de lubricantes se deberá realizar de la siguiente forma: Terpel comprará ExxonMobil de Colombia con sus dos líneas de negocio: lubricantes y combustibles. Luego, Terpel, en el más breve plazo posible, la venderá a un tercero, que es un patrimonio autónomo, el cual seguirá desarrollando las operaciones de ExxonMobil de Colombia mientras separa los negocios de combustibles y lubricantes.



¿Cómo separarán los negocios?



Una vez separados ambos negocios, se transferirán a Terpel únicamente los activos de lubricantes de ExxonMobil de Colombia. Cabe anotar que, a partir del cierre de la transacción, a la mayor brevedad posible, Terpel iniciará la distribución de los productos lubricantes Mobil.



¿Se pondrá en venta la fábrica de lubricantes de Bucaramanga?



En un plazo de 9 meses, Terpel deberá vender a un tercero su fábrica de lubricantes de Bucaramanga, sus marcas propias de lubricantes dirigidas al segmento industrial (Máxter y Máxter Progresa); y deberá efectuar la cesión de la parte correspondiente a productos de industria de los contratos con clientes de ese segmento asociados a esas marcas.



¿Cómo se logrará, si la operación está condicionada a que venda primero a un tercero los negocios de combustibles que tiene ExxonMobil, a través de las estaciones Esso y Mobil?



Tal y como lo establece la SIC en su resolución, el patrimonio autónomo venderá a un tercero el negocio de combustibles que tiene ExxonMobil en Colombia, después de pasarle a Terpel el negocio de lubricantes, lo cual se hará en el más breve plazo posible.



¿Era condición en la operación un tercer actor del mercado?



Conviene recordar que Terpel señaló desde el primer momento de la operación que el objetivo de la integración empresarial con ExxonMobil en Colombia era el negocio de lubricantes. En consecuencia, la enajenación de los activos asociados al negocio de combustibles a un tercer actor del mercado, era una condición propiciada por las propias compañías, Terpel y ExxonMobil.



¿Por qué acudieron a un crédito de $1,72 billones, a mediano plazo y con diferentes bancos locales para pagar la adquisición de dichos negocios?



La contratación de créditos puente para pagar el precio es parte de la estructura de financiación diseñada. Dado que se procederá a la venta del negocio de combustibles en un plazo de 9 meses, se consideró que esta era la estructura financiera más adecuada.



¿El valor restante se completa con recursos que Terpel ya le había girado a ExxonMobil?



Como se indicó con anterioridad, el precio será financiado con créditos puente: el ya mencionado, más otro por hasta US$ 180 millones.



¿Cómo se realizó esta transacción?



La negociación tomó algunos meses, durante los cuales se acordaron los términos y se firmó el contrato, lo cual ocurrió a finales del 2016. Posteriormente, vino un término para solicitar autorizaciones ante las autoridades competentes en los diferentes países involucrados en la transacción.



¿La transacción se acoge a los términos previstos en la autorización condicionada por parte de la Superindustria?



La transacción se ajusta a todos los términos dictados por la autoridad en su decisión final. Terpel ha acatado y acatará siempre los condicionamientos establecidos por las autoridades, en este caso la SIC para esta operación. Consideramos que ello ratifica nuestro compromiso con los principios de libre competencia y con el objetivo permanente de ofrecer nuestros servicios en beneficio directo del mercado, los consumidores y los países donde operamos.



¿Cómo se pagaría el crédito asumido con los bancos locales?



Mediante la emisión de bonos, la venta del negocio de combustibles de ExxonMobil de Colombia y, eventualmente, con una capitalización de la compañía, si ello fuese necesario.



¿Para mantener la calificación AAA, Terpel contempla emitir acciones para apalancar la adquisición?



La calificación de la compañía no se verá afectada de modo alguno con la financiación de esta transacción.



¿Por qué necesita la Organización Terpel una emisión de capital a través de acciones?



Esta es solo una posibilidad y sería únicamente una medida de contingencia en el supuesto de que no se lograra cubrir el crédito con la emisión de bonos y la venta del negocio de combustibles de ExxonMobil.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio