El movimiento empresarial en el país se aceleró en el cuarto trimestre de este año. Los sectores de lácteos, restaurantes, carbón, moteles, transporte aéreo y servicios financieros fueron líderes en transacciones para fortalecer o absorber los negocios.



Estos son algunos de ellos:



• Alianza de la francesa Danone con la colombiana Alquería se ‘diluye’ en términos de participación accionaria.



Meses atrás la compañía láctea colombiana había tomado la decisión de reducir al 7 por ciento la participación accionaria en la sociedad Danone Alquería. Sin embargo, en mayo de este año retomó la posición que tuvo inicialmente, que es del 49 por ciento.



Y en días pasados ofreció a las firmas francesas Dairy Latam y Compagnie Gervais Danone comprarles otro 31 por ciento, paquete accionario que le otorgará el control sobre no menos del 80 por ciento de las acciones de Danone Alquería.



• Wingstop, el restaurante estadounidense especializado en la comercialización de alitas de pollo, postres, papas y ensaladas, firmó por un acuerdo con la firma mexicana Colowings, para abrir 30 locales en Ciudad de Panamá, Bogotá y Cali, a partir del 2017. (Además Wingstop anuncia acuerdo para abrir 30 tiendas en Colombia y Panamá)



Antonio Ortiz, socio mayoritario de la franquicia de Wingstop y el primer operador internacional de la compañía, será el socio mayoritario de la firma franquiciada, y Ricardo Ibarra, ex gerente general de Alsea Colombia, el minoritario.



• El peruano Alberto Revoredo y su socio colombiano, José Ignacio Saldarriaga, apostaron hace dos años por abrir un restaurante especializado en sanduches en Medellín, que denominaron Chabuca.



Revoredo afirmó a ‘El Comercio’, de Perú, que ahora están trabajando con una consultora para estructurar un manual que les permita ofrecer en franquicia la marca.



“Lo tendremos listo para el próximo año y así tener la posibilidad de crecer en Colombia mediante esta vía“, añadió. Según Revoredo empresarios de Bogotá y México se han mostrado interesados en el formato gastronómico.



• Amoblados y El Estadero del Norte -sitio que por 35 años se convirtió en refugio para el amor en la Autopista Norte de Bogotá se liquidó voluntariamente.



Y no es por una crisis de la que no ha podido levantarse, como le pasa a muchas compañías, si no que a sus dueños le pidieron hace unos meses desocupar el bien ubicado predio, y en el lugar se construirá un frío edificio de altura.



El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad y los costos de la finca raíz también dificultan a sus socios reubicar el nido de amor en otro sitio atractivo de la capital.



• El fondo chileno Magma Partners abrió oficina en Bogotá. Su foco son firmas de América Latina que tienen como mercados principales a EE. UU. y Europa, y compañías de tecnología que apuestan al mercado de la región



• Raicap –fondo fundado en Colombia por William Arango y el chileno Tomás Gil– captó 2,5 millones de dólares, y ha realizado cinco inversiones, entre ellas, una en la firma ReStudio.



Ahora, se alió con Venture Capital para crear en Chile un fondo privado con capacidad de 8 millones de dólares.



• La firma canadiense NQ Exploration concretó la compra de una subsidiaria de A&M Resources (EE. UU.), que controla 15 por ciento de un proyecto de carbón en Patía (Cauca).



• La empresa estadounidense GRM Document Management, a través de su filial GRM Colombia, adquirió el ciento por ciento de las acciones de Archivos Modulares de Colombia S.A.S., compañía que presta servicios de custodia y administración de material documental tanto físico como en la nube, tanto al sector privado como público.



• La empresa brasileña CCX Carvao da Colombia concretó la venta a Yildirim Holding, de Turquía, de los proyectos carboníferos a cielo abierto Cañaverales y Papayal, en la costa atlántica.



El desembolso sumó 45 millones de dólares e incluye 30 millones de dólares que se pagaron cuando suscribió el acuerdo.



• A través de la compañía Minera San José, New Colombia Resources informó a reguladores bursátiles de EE. UU. que tiene una carta de intención de un grupo chino, para construir una procesadora de carbón térmico en Guaduas (Cundinamarca). La inversión del proyecto ronda 200 millones de dólares.



• La firma española Navantia firmó un acuerdo de cooperación en investigación y desarrollo con la productora de sistemas estatales Codaltec. El objetivo es modernizar flotas navales en Colombia.



• Wingo. A partir del 20 de octubre, inició la venta de tiquetes para viajes nacionales e internacionales la empresa Wingo, filial de Copa Holdings.



(Vea también: Tarifas, ofertas y servicios con los que Wingo entrará a competir en Colombia).



Con la propuesta, Wingo entra a competir directamente con Viva Colombia, quien ha venido tomando 'vuelo' en el mercado local desde que inició operaciones en el 2012.



• Bancolombia anunció que dio cumplimiento al acuerdo de venta informado en julio de 2015, en virtud del cual esa entidad y su fondo de empleados (Febanc) y la Fundación Bancolombia transfirieron a favor de Almacenes Éxito y Almacenes Éxito Inversiones el 50 por ciento de la Compañía de Financiamiento Tuya (Tuya).



El precio de la transacción ascendió a 79.038 millones de pesos, y Éxito elevó su participación al 100 por ciento.



• La junta directiva del Banco Caja Social autorizó la compra del 94 por ciento de la Fiduciaria Colmena, por un valor total de 11.152 millones de pesos.



• El Fondo Inmobiliario Colombia (FIC), controlado por el Grupo Bancolombia, acordó comprar el 49 por ciento del fideicomiso Viva Malls, para construir y operar centros comerciales en el país bajo la marca Viva. El aporte es de 770.000 millones de pesos y Éxito conservará el 51 por ciento restante del vehículo fiduciario.



Rolando Lozano

Economía y Negocios