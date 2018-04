Nuevos centros comerciales, plan de Sonae Sierra

Sonae Sierra, la firma portuguesa especializada en el desarrollo de centros comerciales con más de 27 años de experiencia, tiene su carta de presentación en el país con el complejo que construye en Cúcuta.



Tiago Eiró, gerente general en Colombia, dice que ese será el primero de varios proyectos que planea la compañía porque su interés en el mercado local es de largo plazo.



“Tenemos la estrategia de estar en varias ciudades y hay algunas oportunidades que se están estudiando tanto en ciudades principales como en intermedias”, manifestó Eiró.



Consideró que son atractivas zonas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pasto, por citar algunos ejemplos.



Dijo que no existe una proyección de crecimiento en Colombia, pero dijo que en Brasil opera desde hace 15 años y tiene 10 centros comerciales.



Igualmente, destacó las oportunidades del mercado colombiano, teniendo en cuenta la baja penetración de estos espacios de comercio.



Mientras en Europa hay 300 metros cuadrados por cada 100.000 habitantes , en una ciudad como Bogotá algunas áreas están por debajo de los 200 metros cuadrados y Cúcuta está en el orden de los 100 metros.



Por tradición, la empresa desarrolla sus centros comerciales con aliados locales acreditados en el sector.



En el caso de Jardín Plaza que debe estar abierto al público a finales de este año con una inversión de $185.000 millones, el socio es Central Control que también tiene Jardín Plaza y Chipichape en Cali.



El centro en construcción tiene un área comercial de 43.000 metros cuadrados y capacidad para 180 locales comerciales. En operación generará 3.500 empleos entre directos e indirectos



Para el empresario, la capital de Norte de Santander tiene vacíos en la oferta que ese complejo espera llenar, ya que será la oportunidad para que marcas colombianas lleguen a esa ciudad. Ese es el caso de la cadena Olímpica, agregó.



Igualmente, el representante de Sonae Sierra en Colombia destacó que no hay muchos desarrollos de este tipo al citar solo dos en la ciudad: Ventura Plaza y Unicentro.



Además, destacó el desarrollo que en materia de hoteles y obras públicas que mantiene la ciudad.



Desde su punto de vista, la crisis en la frontera con Venezuela no ha sido una barrera para el proyecto, dado que ese fenómeno ha permitido que la ciudad se preocupe por desarrollar su propio ritmo económico sin la dependencia que tenía del país vecino.



Tiago Eiró no descartó que en los proyectos futuros la empresa portuguesa concrete nuevos socios o trabaje de nuevo con Central Control, teniendo en cuenta que ese es su estilo de trabajo, marcado por las relaciones de largo plazo.



Jardín Plaza será el primer complejo de esa ciudad que operará bajo concesión, modelo de administración de un solo dueño, en el que se ha especializado Sonae Sierra en los 12 países en donde tiene presencia.



La clave del éxito, según Tiego Eiró, es lograr espacios atractivos y ambientes con una mezcla comercial adecuada que genere experiencias de compra memorables para los clientes.