Ocho conceptos detrás del trabajo de posicionar marca

Inspirar y establecer una conexión cada vez más estrecha con los consumidores son tal vez las apuestas más grandes de las empresas que quieren posicionar sus marcas.



Este proceso se ve influenciado por la manera como la gente está percibiendo la realidad. Y en este sentido, según Juan Isaza, vicepresidente de Estrategia y Social Media para América Latina de la empresa de publicidad DDB, habrá ocho conceptos que gobernarán la forma de ver el mundo en el 2018, y que toda compañía debe considerar a la hora de salir a promover sus productos o servicios.



Este informe prospectivo ya se ha publicado durante varios años y refleja más qué va a pasar con los ciudadanos, sobre todo en su rol de consumidores, más que con la publicidad.



Qué miedo



El miedo a los ataques terroristas y a una crisis económica global hacen que el ciudadano se enfrente a una profunda incertidumbre. Pero además, aparecerán nuevos temores alimentados por la teoría de la conspiración y por el terror natural que produce la novedad de algunos avances tecnológicos. Entre los nuevos miedos están los que hablan de la posibilidad de ataques de hackers, y no están a salvo ni pequeñas ni grandes firmas.



También, las personas parecen más conscientes de los peligros relacionados con el uso de su información pública y les asustará pensar en el acceso de los hackers a su vida ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el dispositivo médico que mantiene con vida a un paciente en el hospital es intervenido hasta tanto no se pague un rescate?, se pregunta Isaza.



“El año pasado vimos marcas que crearon mensajes casi políticos mostrando visiones muy controvertidas sobre la inclusión, la polarización o el cambio climático, y lograron impacto en la opinión pública y en los medios. No está mal que continúen dando a conocer sus convicciones, pero sus mensajes deberían pasar por el tamiz de la esperanza. Es el momento de que ofrezcan tranquilidad y seguridad. El consumidor no está deseando más polémicas ni enfrentamientos. Espera con ilusión poder comenzar a despedir todos esos temores”, dice.