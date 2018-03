Con cambio de logo, la cadena OMA empieza plan de transformación

OMA comienza el año con un proceso de transformación. El primer paso es el cambio de logo y una promoción que le permitirá al cliente una ‘recarga de café’ gratis. Reynaldo González, gerente general de MesoFoods, firma dueña de la marca, explica lo que viene para la marca.



¿Qué cambios anuncia OMA?



Es una marca que, como se sabe, tiene casi 50 años en el mercado. Fue el primer concepto de barras de café en Colombia. Obviamente, el mercado evoluciona y los gustos del consumidor cambian. Por eso con OMA iniciamos un proceso de evolución en el que queremos cubrir esas necesidades cambiantes.



¿Qué incluye la estrategia?



Ese proceso va a tener diferentes elementos. Desde la imagen, sin cambiar la esencia. Al logo le queremos dar un toque más moderno, más fresco. También vamos a evolucionar con las opciones de comida. Vamos a tener diferentes opciones para poder cubrir diferentes momentos del día de consumo.



¿Cómo qué opciones?



Pues la idea es no solo tener el postre del día después del almuerzo, sino que buenas propuestas de desayuno, de mitad de mañana, de ensaladas. Estamos viendo diferentes cosas para tener opciones únicas.



¿Y para el café?



Es en lo que no vamos a cambiar el café porque es nuestro ícono y el corazón de la marca. Varias veces ha sido galardonado como el mejor entre las empresas de barras de café en Colombia. Nuestro café está hecho con una fórmula especial que nos diseñaron para el gusto del paladar colombiano. Queremos evolucionar con los elementos que están en la periferia de la taza de café.



¿Y cual es la estrategia?



Estamos lanzando una iniciativa que no hemos visto en ningún otro lado del mundo en las barras de café. Vamos a ofrecer en todas nuestras barras y restaurantes, la posibilidad de recargar gratis el vaso de la bebida.



Por la compra de un producto de café y de pastelería, el cliente podrá recibir más bebida sin costo adicional inmediatamente.



El objetivo es poder regalarle al consumidor nuestro tesoro más grande y nuestro corazón que es esa taza de café. Y como esa iniciativa van a venir otras en los próximos meses. En paralelo avanzaremos en las opciones de comida y la imagen de los puntos de venta.



¿Será permanente?



Estamos arrancando en marzo. Vamos a ver cómo evoluciona pero es posible que la dejemos.



¿Cómo será la remodelación de los locales?



Estamos anunciando que en OMA están pasando cosas y estamos en un proceso de evolución que va a tocar todas las áreas del negocio. Todo está sobre la mesa, a excepción de la calidad y de esa taza de café. Y estamos revisando la imagen del punto de venta. Iremos anunciando lo que pase.



¿Cómo le ha ido a la marca desde que la compró MesoFoods?



Hicimos la adquisición en el 2011. Al comienzo eran 112 puntos, hoy son cerca de 260. A nivel de ventas, en pesos, casi se han triplicado en estos 7 años. OMA estaba en 18 ciudades cuando se hizo la inversión, hoy está en 29. De los 260 puntos, 22 son café restaurante que están en Bogotá. Cuando hicimos la inversión eran 10. También hay que ver el potencial de ese concepto fuera de la capital.



La unidad de café empacado ha triplicado sus ventas y su participación de mercado en supermercados a nivel nacional ha pasado de menos del 2% y hoy llega casi al 6%. Nos convertimos en la tercera marca de café empacado después de Sello Rojo y Águila Roja. Y esos son algunos de los resultados.



¿Cuánto venden?



Las ventas del año pasaron fueron cercanas a los $160.000 millones. Las barras de café aportan el 80%.



¿Falta que llegue a nuevos sitios del país?



Sí. Faltan ciudades medianas y pequeñas. Incluso, en las grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla hay mucha oportunidad en centros de oficinas, zonas de alto tráfico, clínicas y universidades.



¿En tiendas cómo están frente a la competencia?



Estamos muy cerca. En términos de puntos de venta, entre Juan Valdez y Tostao’, que ha crecido en los últimos dos años.



¿Y en ventas?



Diría que Juan Valdez vende un poco más en puntos de venta, porque son locales más grandes. Ahora mismo debemos ser los segundos.



¿Y la rentabilidad?



Creo que para todo el sector fue duro el año pasado. La meta este año es volver a niveles de rentabilidad que traíamos hace un par de años. El 2017 fue complejo para todas las marcas de consumo del país. Y este año, con este proceso de transformación, la meta es volver a niveles históricos.



¿Cuánto invertirá en los cambios?



Sabemos que va a ser una inversión relevante, tenemos la experiencia de la cadena de hamburguesas Presto, que es de nuestro portafolio y que tuvo cambios exitosos. Allí invertimos cerca de $50.000 millones. El turno ahora es para OMA.



¿La marca se puede internacionalizar?



Creemos que en Colombia hay mucho potencial teniendo en cuenta el bajo consumo per cápita. Le apostamos al mercado colombiano y vemos la posibilidad de seguir incrementando las ventas. De todas maneras, creemos que la marca OMA puede viajar muy bien a otras geografías muy fácilmente, pero diría que por los próximos tres años vamos a estar enfocados acá en Colombia.



