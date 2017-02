La cadena One Pizzería que basa su oferta en preparaciones y masas con ingredientes saludables anuncia un plan para agilizar su crecimiento con franquicias, al tiempo que avanza en la comercialización de su última innovación: una pizza refrigerada en tarro.



La presentación del producto es en una lata que adentro lleva los necesarios para que en 8 minutos se pueda preparar en un sartén, dice Luis Granados quien con su socio, Pablo José Fernández, ambos ingenieros industriales, desarrolló el concepto de One Pizzería que se basa en una oferta saludable.



Actualmente, la marca avanza en contactos para comercializar este producto en grandes supermercados.



“Nuestro nicho de restaurantes no es de estrato, ni edades. Es tan amplio que cubre cualquier persona que esté interesada en tener mejores hábitos alimenticios”, señala Granados al referirse a sus restaurantes. Como complemento One Pizzería, con nueve años en el mercado, también ofrece ensaladas.



La novedad de su propuesta empezó por la masa, con la inclusión de harinas integrales, con proteínas y enriquecida con harina de almendras traída de Chile.



“Eso empezó a impactar en los clientes que vieron que con One la masa no era tan gruesa. Todas nuestras pizzas son extradelgadas”, explica Granados.



Hace tres años empezó el proceso de expandirse por franquicias. Va para una docena puntos a nivel nacional, de los cuales la capital del país tiene nueve. Los otros puntos están en Cali y Medellín.



Actualmente, está en obras en Pereira. “Buscamos pares que tengan la misma pasión, porque el franquiciado debe tener la misma afinidad que tenemos por la marca”. La meta es que al final del año llegue a otras ciudades como Montería e Ibagué.