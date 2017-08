Open English lanza hoy su plataforma de inglés para niños

El reto inmediato de Open English es conquistar el favor de los niños para convertirlos en usuarios de su nueva plataforma Open English Junior, que lanza desde hoy en Colombia. El país fue elegido como punta de lanza para llegar con esta nueva propuesta educativa a América Latina y luego a los otros mercados donde hace presencia.



Andrés Moreno, fundador y CEO de la compañía, explica que este punto de partida es a la vez de llegada, después de madurar la idea en Open Labs, la incubadora de ideas innovadoras de la firma, y de hacer pruebas durante año y medio.



“A nuestro call center llaman más de 100.000 personas y una de las temáticas comunes es preguntar si tenemos productos para niños; entonces vimos una oportunidad de entrar al hogar, más allá de educar a los padres”, explicó.



Las pruebas se hicieron inicialmente con públicos internos y allegados para ir perfeccionando la metodología y la herramienta.



Justamente, también los hijos de los actuales alumnos serían el primer público objetivo potencial en la nueva línea de trabajo.



En este caso se conserva la promesa de siempre, de tener profesores nativos estadounidenses, en clases en vivo vía internet, pero con el plus de que cuentan con experiencia enseñándoles a niños.



Moreno se muestra optimista del futuro, pese al mal momento de las economías de la región, que es la de mayor participación en los ingresos de la empresa. Su argumento es que para mayores de edad hay otras ofertas de aprendizaje del inglés y para niños también existen aplicaciones digitales que enseñan a pronunciar palabras en esta lengua, pero no una para un público infantil, que en su caso va de los 8 a los 15 años, bajo la promesa de lograr una fluidez verbal.



“Las lecciones son muy distintas, porque para adultos se incluye gramática y tienen un enfoque de diálogos del mundo real; pero los niños absorben el idioma, aprenden jugando y no recitando las reglas o en situaciones de la vida real. Entonces empezamos a crear lecciones en vivo que tuvieran esa chispa de entretenimiento”, explicó Moreno.



Además, destaca otras diferencias: las sesiones son de 30 minutos en promedio y no de 45 minutos, como las del público general; y las clases se dictan en video bajo un formato en el que se les ve la cara a los profesores y estos se mueven mientras que hablan y realizan actividades para captar la atención de los alumnos.



Otra particularidad es que, dado que los niños de su público objetivo, en general, son escolares, se esperan que la mayor afluencia a las aulas virtuales se produzca en las tardes, si bien la intención de Open English es acercarse a la característica de la plataforma original que publicita una disponibilidad 24/7.



Moreno adelantó que Open Education –la firma matriz de Open English y Next_U– está en conversaciones con el Ministerio de Educación y en próximos días harán una reunión para ver cómo apoyar la estrategia de ‘Colombia la más educada’.



Para el lanzamiento de Open English Junior eligieron a Colombia debido a que la presencia de Open English es muy grande acá. “Si la demanda es tan grande como creemos, estamos ya desarrollando planes para enseñar otros temas para niños”, adelantó.



EL AÑO VA BIEN



Moreno adelantó que Next_U abrirá dos nuevas escuelas en los siguientes dos meses: una de negocios y otra de cloud computing, con las cuales completará ocho áreas de enseñanza en línea distintas al inglés.



El fundador del grupo empresarial aseguró que, salvo en Venezuela (su país natal), la demanda de sus cursos se ha incrementado en la región y globalmente se acerca al 25%, gracias al plan de expansión que vienen ejecutando desde el 2015.



“Hemos visto que la educación es bastante resiliente a las movidas macroeconómicas”, apuntó.



En total completa más de 500.000 estudiantes en su historial y hoy día cuenta con un número superior a los 125.000 activos.



Sus líneas más dinámicas han sido Next_U y Next_U Empresas, con la que atiende al público corporativo.



“Con esta última llevamos más de un año. La intención es que los empleados aprendan inglés. Ha crecido a tal punto que solo este año más de 500 compañías en la región han inscrito a sus trabajadores”, dijo Moreno.



Con sus empresas, el grupo Open Education ha llegado ya a Europa y a Asia y, según le reveló a Portafolio Moreno, para el año entrante esperan dar pasos para conquistar China, ese gigante donde se gastan más de 40.000 millones de dólares al año en cursos de inglés, mientras que en América Latina apenas llega al 10% de esa cifra.