Operación de Old Mutual en Latinoamérica pasa a manos de CMIG

La compañía financiera asiática CMIG, registrada y domiciliada en Singapur, firmó con el Grupo Sudafricano Old Mutual un contrato para adquirir el 100% de sus operaciones en América Latina. En nuestro país la concreción de esta transacción se encuentra sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera.



“La adquisición de Old Mutual Latinoamérica es una excelente plataforma para CMIG International, para su ingreso al mercado regional, el cual cuenta con un gran potencial”, señaló el presidente ejecutivo de CMIG International, Kevin E. Lee.



Agregó que “Old Mutual Latam es una compañía bien manejada con un crecimiento constante y sostenido. Siempre ha privilegiado los intereses de sus clientes, lo cual está alineado con nuestros valores como compañía. En CMIG International tenemos un compromiso de largo plazo de fortalecer y hacer crecer la compañía en la región”.



De acuerdo con el directivo, hay una gran expectativa con la perspectiva de CMIG de hacer parte de sus accionistas. “Nuestra tesis de inversión es encontrar buenos activos, manejados por equipos excepcionales, de manera tal que podamos garantizar la continuidad del negocio”, explicó.



Por parte de Old Mutual, la decisión de vender sus negocios en América Latina se adopta luego de hacer una revisión estratégica que concluyó con la determinación de concentrar sus operaciones en África sub sahariana, volviendo a su sede de origen.



“Nos sentimos muy orgullosos de contar con un inversionista internacional del calibre de CMIG International, que cree en el potencial de crecimiento de nuestra región. Esta es una compañía muy conocida en Asia, y con muy buena reputación. También estamos muy entusiasmados de saber que valoran nuestra muy querida marca Skandia, y que planean regresarla al mercado, una vez la transacción se cierre”, afirmó al respecto David Buenfil, CEO de Old Mutual para Latinoamérica y Asia.



Old Mutual Latinoamérica administra en la región activos por más de 13.500 millones de dólares.