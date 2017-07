Panamá, una oportunidad para las constructoras colombianas

Dentro de los próximos 18 años, los sectores con mayor potencial de crecimiento en Panamá serán el de construcción, turismo, minería, agricultura y pesca, y el conglomerado de servicios alrededor del Canal y la logística, según el BID y el Centro de Competitividad (CNC) del país vecino. Esto se presenta como una oportunidad de inversión para empresas locales, en especial para las de la construcción con los nuevos proyectos de infraestructura que está impulsando la nación.



(Lea: Nuevas rutas por el Canal de Panamá disminuyen contaminación)



“En los últimos cinco meses, los valores de obras nuevas, reestructuraciones y adecuaciones alcanzaron casi los US$1.000 millones, esto es un repunte de 24% respecto al año anterior”, aseguró Diana Olaya, directora de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de la Alianza del Pacífico.



(Lea: Panamá suspende temporalmente importaciones de carne desde Colombia)



Olaya complementó que “como ya entraron las grandes compañías colombianas de construcción, hay buenas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, que pueden ser proveedoras de servicios y de ingeniería especializada para aquellas que están, por ejemplo, en las concesiones para la tercera línea del metro de Panamá”. Este, tiene un presupuesto de US$5.000 millones.



(Lea: Establecen panel para conflicto arancelario entre Colombia y Panamá)



Además, entre los grandes proyectos también se destaca la inversión de US$200 millones en infraestructura aeroportuaria.



Jorge García, presidente de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, manifestó que “la industria de la construcción de nuestro país es pujante, representa cerca del 6% del PIB. Crece con tasas de 5% a 6% y lo mismo sucede con este mercado, que incluso aumenta hasta más”. García añadió que en el país canalero hay “no menos de 50 empresas colombianas de construcción. Después de Estados Unidos, España y México, son las que más invierten”.



Sin embargo, las condiciones no son del todo óptimas para las pymes, según algunos empresarios como Camilo Daza, director Comercial de Hedaga (ingeniería contra incendios), que dice que “es complicada la movilidad de profesionales de Colombia a Panamá y eso dificulta mucho los negocios. Recientemente, estaba en Cali, en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, y precisamente se discutía cómo eliminar esas barreras entre los cuatro países del bloque. Eso con Panamá también es necesario”.



De igual forma, Daza señaló que “es el dolor de cabeza de todas las compañías de ingeniería que se mueven para Panamá”. Pese a ello, Hedaga, que factura cerca de US$5 millones anuales y que 20% de sus ingresos provienen del país vecino, le apostará a proyectos en aeropuertos y centrales hidroeléctricas en esa nación.



Sobre las condiciones de movilidad de capital humano, García, considera que “Panamá sigue siendo el país más abierto de América Latina en cuanto a hacer negocios. Sí, es cierto que hay algunos trámites, y que para traer técnicos se requiere un poco más de trabajo. De pronto, las pequeñas empresas tienen estas inquietudes, pero una vez crecen en empleados, hay mecanismos que permiten importar hasta el 10% de mano de obra extranjera”.



En términos de las relaciones comerciales entre ambas naciones, Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó que “se requieren acuerdos de nueva generación que garanticen la movilidad, tanto de capitales como de mano de obra. Sin embargo, no hemos resuelto ciertos puntos irritantes, como el posible acuerdo comercial que está en el congelador. Y se suman lo de los sobrearanceles en textiles y el pedido de intercambio de información tributaria y aduanera”.



Vale recordar que a causa de disputas arancelarias, Panamá mantiene suspendido el proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio firmado por los dos Gobiernos en 2013, después de cuatro años de negociaciones que iniciaron en 2009.



VITRINAS Y RUEDAS COMERCIALES



Con el ánimo de llegar al mercado panameño y evaluar posibilidades de inversión, la Cámara de Comercio de la Alianza del Pacífico organizó un encuentro empresarial en el Club El Nogal en Bogotá, donde asistieron cerca de 200 empresarios nacionales y una delegación de funcionarios del Gobierno panameño.



“Esto se hace con el objetivo de decirles a las pymes colombianas que cuenten con el apoyo no solo de nosotros, sino también de las entidades panameñas como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura del país vecino. Las pymes deben arriesgarse a explorar nuevos mercados”, enfatizó Diana Olaya de la Cámara de Comercio de la Alianza del Pacífico.



Asimismo, la directiva recordó que constantemente están llevando misiones comerciales a Panamá y que en los próximos meses habrá eventos como ‘Expologística’ y ‘Expomédica’, en octubre. Igualmente, las miradas de inversión se centrarán el próximo año en ‘Expocomer’, que se desarrollará en febrero de 2018.



Adicionalmente, con motivo de la visita a Colombia, la delegación panameña participará en Agroexpo 2017, que reúne las cadenas productivas e innovaciones más representativas del sector agroindustrial y agropecuario de la región Andina, Centroamérica y del Caribe, la cual tendrá lugar hasta el 23 de julio en Bogotá.



Andrés Quintero

felveg@eltiempo.com