‘El próximo año las ventas de carros volverán a crecer’

Este año, Colombia completará tres años de caída en la venta de vehículos, y la buena noticia es que todo indica que será el último.



Así lo señaló Iván Peña, gerente General de Kia en Colombia y un conocedor del sector automotriz.



El directivo afirmó que este año será de 238.000 unidades nuevas en el mercado nacional, y cree que el próximo se llegaría a 245.000 vehículos.

Para el mercado, en general, el próximo año tendrá una tendencia positiva, pero también de mucha incertidumbre por lo que hay elecciones presidenciales y de Congreso, con lo cual las personas tienden a esperar para que se aclare el panorama antes de tomar sus decisiones de inversión y “esto es importante en países como Colombia en donde el vehículo es la segunda gran inversión después de la casa”, comentó el directivo.



Peña habló con Portafolio sobre el sector y su marca, una de las que más sintió los rigores del año.



¿Se imaginaban este año tan difícil?



Al iniciar el año sabíamos que con la reforma tributaria, el aumento del IVA y los cambios en renta, terminarían afectando el Índice de Confianza del Consumidor y con un dólar, en promedio a 3.000 pesos, las ventas de vehículos no les iría bien.



Pero a ese panorama, ya fuerte, le teníamos que sumar el escándalo de Odebrecht, que terminó mandando varias obras de infraestructura al congelador, pues teníamos un escenario muy difícil para comercializar vehículos nuevos.



Pero el año llegó a su fin, con menos ventas; creo que cerrará en 238.000 unidades y ahora miramos al futuro.



¿Cómo ve el 2018?



Es un año electoral, y eso lo hace complejo, creo que será un primer trimestre de mirar y esperar, será difícil. Luego habrá elecciones y uno esperaría que en el resto de los meses la curva sea de crecimiento, por lo que implica el optimismo de un nuevo Gobierno. El 2018 no será de incrementos desbordados en el sector, pero sí se detendrá la caída y seguramente se puede esperar llegar a las 245.000 unidades.



Si se me permite el símil, esto es como cuando un equipo estrena técnico, la gente le pone optimismo, y los estadios se llenan. Claro, depende de quién llegué. Creo que una de las tareas del próximo Gobierno será revisar el tema tributario y reactivar el tema de la motivación empresarial para invertir.



¿Y para ustedes?



Colombia se demoró más tiempo con la negociación del TLC con Corea del Sur y nuestros carros llegan de ese país, así que la desgravación todavía se demora. Para el próximo año, el arancel será del 24,5%, con lo cual nos resulta más difícil competir. A esto se suma que la moneda coreana no ha sufrido devaluaciones.



Eso sí, mantenemos los mejores estándares de eficiencia y eficacia en nuestras máquinas. Somos líderes en oferta de garantía. Y seguimos con esa apuesta de calidad.

Sin embargo, hemos estado activos con nuestros nuevos modelos el All New X Line, All New Sportage y el All New Picanto.



Debo decir que, como marca, Kia se preocupa mucho por la calidad de sus vehículos y ya estamos revisando qué nuevos modelos traeríamos el país el próximo año.

Hay unos espacios de mercado en los que queremos estar y nos estamos moviendo en esa dirección.



Ahora que el nuevo dueño de Hyundai en el país es del mismo grupo que ustedes, ¿va haber cambios?



No. Le respondo como Iván Peña, nosotros somos una empresa que le debe dar resultados a sus dueños y para nosotros Hyundai es un competidor más en el mercado colombiano. Las dos compañías se manejan de forma separada.



¿Qué tiene de diferente el All New Rio ?



El All New Rio es uno de los carros más seguros de su clase, construido con una carrocería en acero de alta resistencia y diseñado para cumplir con los criterios más exigentes en seguridad contra choques.



La cabina es más grande y el carro tiene más espacio de carga, con visibilidad panorámica mejorada.



La apariencia del All New Rio está definida por líneas rectas y superficies lisas, dando a este nuevo modelo un aspecto distintivo y un carácter más maduro que el de su predecesor.



En cuanto al perfil, la apariencia alargada y equilibrada del Rio de cuarta generación se logra con un capó y un voladizo delantero más largos, una distancia entre ejes mayor (hasta 2,580 mm), un pilar C más delgado y más erguido, y un voladizo trasero más corto.



El All New Rio se mueve con un motor liviano a gasolina inyección multi-punto, de 1,4 litros que produce 99 hp a 6,000 rpm y 133 Nm torque máximo a 4,000 rpm. Este motor va acoplado a una transmisión automática o manual de seis velocidades de cambios suaves.