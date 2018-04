‘Para el país es más estable crecer con tecnología que con petróleo’

La tecnología podría ser uno de los sectores que más apoye el crecimiento de la economía en Colombia.



Eso cree Peter A. Altabef, CEO global de Unisys, una de las compañías líderes en el campo de las tecnologías de la información y que está presente en más de 100 países en el mundo. Según Altabef, el país tiene unas características especiales que podrían hacer que se convierta en un importante centro de investigación y desarrollo.



Portafolio habló con el CEO, quien estuvo de paso por Colombia con el fin de impulsar el crecimiento de su negocio en el país.



¿Cuál es el balance que hace Unisys del 2017?



Fue un año muy importante para la compañía. Y ahora estamos empezando el 2018 sobre una base muy fuerte, con un incremento acumulado de 10% más que en 2016. Y la última vez que la compañía tuvo un acumulado así fue en el año 2000. Fue un impresionante comienzo para nosotros. En Latinoamérica crecimos de manera sostenible en el último año. Le cuento que esta región es muy importante para la compañía, con un aumento del 16% en las ventas.



¿Por qué han visto ese crecimiento tan significativo, sobre todo en Latinoamérica?



Creo que es una combinación de dos cosas. Hemos venido trabajando en la compañía alrededor de dos años y medio para traer al mercado nuevas soluciones. Por eso, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018, trajímos 10 nuevas o renovadas soluciones. Somos reconocidos como la empresa que tiene todos sus protocolos de seguridad bastante estrictos. Creo que en eso ha resultado nuestro éxito.



¿Entonces están incrementando su participación frente al mercado?



Claro, el mercado no ha crecido un 16% en Latinoamérica como lo hicimos nosotros, por lo que crecieron apenas un 3%, en general.



¿Cuál es el plan para este año para seguir creciendo en la región?



Nuestros principales países en Latinoamérica son Brasil, Colombia y México. Pero también tenemos operaciones en Chile, Argentina, Perú, y Uruguay. Y la verdad hemos estado bastante entusiasmados con Latinoamérica. Hemos estado en Colombia en los últimos 65 años. Y cuando detallamos la geografía trimestre tras trimestre, vemos en dónde podemos darle más valor agregado.



¿Cuáles son los principales sectores en los que se quieren enfocar en el país?



Vemos un potencial en casi todos los sectores, sobre todo el de salud, el financiero, en del transporte, y el de retail, entre otros.



Por ejemplo, en el sector financiero tenemos un nuevo producto que se llama Elevate, que es una solución omnicanal, que va más allá de lo móvil.



En el sector de la salud, tenemos nuevas soluciones de internet de las cosas, que protege los aparatos médicos. Eso es porque cientos de productos médicos se pusieron en el mercado con una conectividad a internet, pero sin ninguna protección y ese es uno de nuestros nuevos servicios.



¿Qué tipo de soluciones traen ustedes para proteger al usuario final?



Tenemos herramientas para proteger la información en las nubes de información pública y las privada. Y este tipo de soluciones funcionan con Microsoft, Amazon (AWS). Ha sido muy exitoso, tanto que en el último año el número de clientes se duplicó. Incluso, la herramienta también ha sido aprobada para usar en algunas operaciones de comunicación confidenciales gubernamentales para al menos 28 países de todo el mundo.



Por eso estamos interesados en traer esa solución ya sea al gobierno colombiano, al de retail, o el sector financiero.



¿Cuáles son los mercados donde ustedes ven más oportunidades?



Latinoamérica y Colombia son prioridad para Unisys. Hemos crecido significativamente en Colombia, incluso tenemos más de 1.000 empleados en el país.



Somos capaces de no solo usar Colombia como una fuente de clientes, sino como un centro de desarrollo e investigación. Incluso, soluciones como Stealth son desarrolladas en Bogotá. Estamos entusiasmados con el país, no solo por los clientes, sino por la gente.



¿Es suficiente el talento humano que tiene el país para su crecimiento?



Cuando llevas 65 años en un lugar, no se trata de los últimos dos meses que llevas allí, se trata de decisiones permanentes que puedan impactar al largo plazo. La economía ha sido golpeada, especialmente en Colombia, en parte por la dependencia del sector minero-energético. Y lo que estamos tratando de hacer en el país es ayudar a que la economía evolucione. Creemos que el sector minero-energético es muy bueno pero muy variable, y queremos a ayudar a crear un modelo más consistente de crecimiento basado en la tecnología, creemos que eso podría ayudar a Colombia y sería muy posible.



¿En unos 10 años podríamos depender más de la tecnología que del petróleo?



El sector no necesariamente tiene que ser más grande en términos de tamaño. Colombia es muy afortunada de tener un sector minero - energético bastante grande. Pero lo que importa es que se construyan unas bases estables y creemos que el sector de tecnología será un sector que está formando unas bases bastante fuertes, y no variables. Parte de eso tiene que ver con la cultura de Colombia, la curiosidad de la gente y de la disposición de las personas de trabajar en equipo, y la tecnología es un deporte que se juega en equipo.



¿Ve la posibilidad de que Colombia se convierta en una especie de centro de desarrollo tecnológico?



Sí. Cada uno de los países como Chile, Argentina y Uruguay tienen buenas ventajas. Pero la clave de Brasil, Colombia y México es que no solo están interesados en tecnología pero también en las habilidades de la gente. Precisamente, lo que encontramos en Colombia es que es una sociedad que progresa en cuanto a la tecnología. De hecho, uno lee las encuestas y se da cuenta que los colombianos están incrementando su nivel de acceso a internet, y no es aleatorio, es gente que usa internet todos los días para todo; esas personas serán los ingenieros en el futuro. Colombia tiene unas ventajas que son bastante poderosas.



Uno de sus intereses es abrir más negocios con el gobierno en Colombia, ¿Cómo les

ha ido en ese proceso?



Ese un sector bastante importante para Unisys. Hacemos bastante trabajo con este sector, pues tenemos alianzas con alrededor de 300 entidades de gobierno en todo el mundo. Y en ese sentido, esperamos que esos negocios crezcan en el segundo semestre del año para el país.





María Camila González

marola@eltiempo.com