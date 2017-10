Tenderos en Barranquilla se van a paro por nuevo Código de Policía

Este martes los tenderos y pequeños comerciantes de Barranquilla se concentrarán en la Plaza de la Paz, para marchar hasta la Alcaldía y exigir que se reglamente el Código de Policía, debido a que consideran abusos de las autoridades en su aplicación.



Según los comerciantes, la alcaldía no ha buscado una solución para este problema que ya completan varios meses denunciándolo.



Por ello, los tenderos, agrupados en Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) e independientes, decidieron no ofrecer ningún servicio en los barrios y cerrar los negocios en señal de protesta a la situación que califican como difícil e insostenible.



“Lo que más rabia nos da, es que la Policía nos trate como delincuentes, porque simplemente nos falta un documento”, denunció Orlando Jiménez, presidente Undeco en Barranquilla, organización que agrupa a unos 7.000 pequeños comerciantes.



Jiménez asegura que hay extralimitación de las funciones de la Policía en la aplicación del Código. Muestra de ello son las 800 tiendas que la Policía ha cerrado por no tener los papeles de funcionamiento al día.



“El 80 por ciento de los casos de cierres es porque se les venció un documento o no está en regla. De una ordenan que se cierre el negocio por 4 o 10 días”, subraya Jiménez.



Una tienda para funcionar debe presentar los siguientes documentos: Cámara de Comercio, Registro Único Tributario, Industria y Comercio y los certificados de uso del suelo, bomberos, Distrisalud, fumigación, Sayco y Acimpro y el Plan de Contingencia.



“La Policía es intransigente, no acepta excusas, por un solo papel que falte ordena el cierre”, señala el presidente de Undeco, quien reconoce que hay excepciones en que los agentes hace la advertencia para que se pongan al día y les dan un plazo, pero aclara que son casos que no obedecen a una orden del comando central, sino a decisiones particulares de los uniformados.



El problema, insiste el presidente de Undeco, es que en las tiendas hay mucho productos perecederos, tales como verduras, carnes, lácteos, entre otros, que son para consumo inmediato, y si el negocio es cerrado se pierden.



El paro afectaría a muchas familias que realizan sus compras de artículos de primera necesidad en las tiendas de esquina, además de aquellos que hacen uso de los créditos que ofrecen los tenderos. Una tienda puede llegan a vender en un día entre 500.000 y 700.000 pesos, y genera entre 2 y 5 empleos directos.



Desde la implementación con sanciones económicas del nuevo Código de Policía, el primero de agosto, culminada la etapa pedagógica del proceso, las tiendas han reportado una caída del 25 por ciento en venta de cerveza, lo que se traduce en la disminución de no menos de 3.000 millones de pesos en el impuesto a la cerveza al departamento, que en palabras del secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Carlos Muñiz, si la tendencia en el consumo de cervezas se mantiene a la baja, la cifra podría llegar a 10.000 millones de pesos. “Es nuestro principal impuesto y es con el que hacemos más inversiones en el Departamento”, indicó el funcionario.



La propuesta de Jiménez es que la Policía le de 15 días aquellos tenderos que en un momento no tengan al día la documentación. Si no cumplen, que se les sancione.



El comando de la Policía Metropolitana en reiteradas ocasiones ha dicho a los medios de comunicación que es su deber aplicar el Código, destacando las campañas de socialización.