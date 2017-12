Parque Arauco inaugura su primer ‘outlet’ en Colombia

El negocio de los centros comerciales tipo outlet tiene otro actor en Colombia. Se trata de Parque Arauco, la firma chilena especializada en desarrollar y gestionar este tipo de complejos, y que hoy opera tres del formato tradicional en el país.



Con una inversión de US$25 millones, le propone a los clientes bogotanos desplazarse a la periferia para encontrar marcas premium con descuentos permanentes entre 30 y 70%, dice el gerente General de la compañía en Colombia, Juan Pablo Romero.

¿Cuándo abrirán el outlet?



Vamos a hacer un evento el jueves de la semana entrante y para el público va a estar abierto el primero de diciembre.



¿Cuáles son las características?



Los outlets deben estar en la periferia de las ciudades y, en ese orden de ideas, tenemos que encontrar un lote que quedara en la periferia de Bogotá.



Así, luego de un año, llegamos a este lote que es el englobe de cinco terrenos que existían y que en total comprende un terreno de 130.000 metros cuadrados Está ubicado específicamente en el municipio de Sopó, en la esquina de la Autopista Norte, en la variante que va de Briceño a Sopó.



Además, está pensado para desarrollar eventualmente más etapas, pero en estos momentos tenemos un área construida de 14.000 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 12.000 son para locales comerciales y alrededor de 700 parqueaderos para los visitantes. Es de un solo piso, al aire libre, con espacios y con entretenimiento. Habrá alrededor de 60 marcas, así como unos 10 locales destinados a comida y entretenimiento. Es un formato mucho más parecido a los que existen en Estados Unidos y en Europa, y muy distinto a lo que se tiene conceptualizado de lo que es un outlet en Colombia.



¿Cuál fue la inversión?



Un poco más de US$25 millones.



¿Están marcas premium?



Así es. De hecho su nombre es Premium Outlet Arauco. Por ejemplo, en la categoría de deportes vamos a tener marcas como Nike, Adidas y New Balance, y a nivel de vestuario o de accesorios, también contaremos con Carolina Herrera, MNG o Purificación García. Y también multimarcas, como la combina Hugo Boss y Armani, al igual que Náutica, Lacoste o Polo, entre otras. Y tendremos nacionales como Vélez, por poner un ejemplo.



Lo cierto es que hay una mezcla de marcas nacionales y extranjeras que, consideramos, están en esta categoría premium.



Varias tienen en Bogotá formato outlet, ¿Qué haría a un cliente ir hasta allá?



Efectivamente hay marcas que, yo diría, tienen puntos de fábrica en zonas más industriales y con locales a la calle. Aquí lo que vamos a tener es una experiencia de compra distinta, ya que en un solo sitio y con la comodidad de los parqueaderos y el sistema de seguridad, van a estar todas las marcas en un formato outlet. Además, tendremos precios favorables con descuentos entre el 30% y el 70% frente a los precios tradicionales que se manejan en las tiendas normales.



¿Tendrán temporadas con mayores descuentos?



Vamos a tener rebajas todo el año y eso lo tenemos regulado por contrato, dependiendo de la marca y el producto. Es probable que en las temporadas se diseñen estrategias de la mano con los locales.



¿Manejan algún concepto de almacén ancla?



Cuando uno mira mercados en Estados Unidos y en Europa, las marcas más relevantes en los outlets son las tiendas de deportes, que es donde la gente más va. En estos formatos no está la tienda departamental como tal, pero nos preocupamos por la ubicación estratégica de este tipo de oferta. Siempre privilegiamos la circulación cuando diseñamos los centros comerciales.



¿Qué experiencia tiene Parque Arauco en este formato?



Esta es una compañía chilena que se fundó hace un poco más de 30 años en Santiago, y en la trayectoria tenemos presencia en Chile, Perú y Colombia. En formatos outlet tenemos varios centros comerciales en los otros dos países. Tenemos experiencia en el desarrollo y gestión de este tipo de activos.



¿Están pensando en el segundo en el país?



En este momento no. Vamos a mirar el comportamiento del mercado y de los consumidores para poder replicar este mismo modelo en otras ciudades.



¿Cómo está Parque Arauco en Colombia?



Nosotros abrimos oficinas en el 2008 y el primer proyecto fue en Pereira con Parque Arboleda, que se inauguró en noviembre del 2010. Siguió Parque Caracolí en abril del 2013, en Floridablanca, área metropolitana de Bucaramanga. Y pronto vamos a cumplir un año con en Parque La Colina, en Bogotá.



¿Cómo les va en la capital?



El balance ha sido positivo. Hemos tenido bastante acogida de nuestro público y, a su vez, de los comerciantes. En menos de un año tenemos alrededor del 97% del área de ventas comercializada y eso es bastante bueno luego de solo un ejercicio de operación, en una coyuntura que no ha sido fácil.



¿Y qué sigue?



Estamos concentrados en la apertura del outlet y, una vez lo tengamos estabilizado operacionalmente y con buenos niveles de ocupación, empezamos a desarrollar el próximo. No hay un proyecto definido, evaluamos distintas alternativas de inversión.



¿Siguen viendo potencial en Colombia?



Creemos que sí hay espacio para desarrollar nuevos centros comerciales. Ahora, hay que escoger muy bien las ubicaciones. Los precios de los terrenos no han bajado y sigue siendo un factor en la evaluación que muchas veces ha generado que varios proyectos se caigan porque no son viables. Ha pasado en casos particulares como Bogotá.



¿Los comerciantes están ya acoplados al modelo de concesión?



Han pasado ocho años y al principio para algunos de ellos fue una estructura distinta. Han entendido las ventajas y están entendiendo que una cosa es el negocio de retail y otra el negocio inmobiliario.