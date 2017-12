Perfumes, lo que más exporta el país en belleza, salud y aseo

Con una balanza históricamente superavitaria, la categoría de productos nacionales de cuidado personal y aseo se ha posicionado en los mercados extranjeros, gracias a los perfumes y los detergentes. Sin embargo, la brecha a favor del país se ha venido reduciendo, tanto así que este año se podría presentar la diferencia más pequeña desde el 2012, con unos US$30 millones, según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi.



“Este año, las exportaciones podrían cerrar cerca de los US$610 millones, lo cual representaría una caída. Vale destacar que esta ha sido la tendencia de los últimos tres o cuatro año. Incluso, en el 2014 se registró un pico de US$930 millones”, manifestó Juan Carlos Castro, director ejecutivo de esta cámara. Y explicó que esta situación se ha dado a raíz de la devaluación del peso y un bajo consumo de nuestros principales compradores como Venezuela, Ecuador y Perú.



“Los principales destinos de las ventas externas nacionales dejaron de proveerse de los artículos colombianos, ya que eran más caros y porque giraron hacia la producción local de cada país. Además, son naciones que tienen un régimen tributario mucho más bajo que el de Colombia”, explicó Castro.



Por otro lado, los pronósticos de esta división de la Andi apuntan a que el total de importaciones de cuidado personal y aseo en el 2017 es de hasta US$580 millones, mientras que el año pasado registraron aproximadamente US$550 millones. De acuerdo con Castro, esta alza se ha dado con naciones con las que el país tiene acuerdos de libre comercio, como Estados Unidos y la Unión Europea.



“Por ejemplo, Francia tiene una cadena de valor perfectamente armonizada, por lo que produce los envases, las materias primas, al igual que el producto final. Esto mismo sucede con México y Estados Unidos. Entonces sus productos siguen siendo muy competitivos frente a la fabricación nacional, que además tiene que importar materias primas con un peso devaluado”, aseveró el director ejecutivo. De enero a agosto de este año, se generaron importaciones por US$391 millones, lo cual significó un alza de 5,6% frente al mismo lapso del 2016.



La clave en el 2018 estaría en consolidar las exportaciones en Centroamérica y el Caribe, por lo que los productos colombianos podrían tener ventajas reales.



“Desafortunadamente, los requisitos técnicos para ingresar a esos mercados, mas allá de los arancelarios, se han vuelto un obstáculo muy grande. Por ejemplo, sacar un registro en Centroamérica, a pesar de que somos competitivos allá, puede llegar a tardarse un año o más tiempo. Ahí se pierde esa ventaja que pudiéramos tener por cercanía”, afirmó Castro.



El próximo año, el foco también serán las naciones de la Alianza del Pacífico, por lo que según Castro tienen mayor seguridad jurídica, aunque son fabricantes de este tipo de productos, por lo cual las compañías nacionales deberán ser más innovadoras. “En el 2018, trabajaremos en programas de productividad y competitividad, para que las firmas nacionales vuelvan a tener ese liderazgo regional, que se ha venido perdiendo en los últimos años”, puntualizó el directivo.



Por otro lado, la estrategia se centrará también en atraer inversión extranjera directa, con el fin de que se mejoren los eslabones de la cadena correspondientes a materias primas. Esto sería clave para reducir costos y tener un verdadero encadenamiento productivo, según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi.



Con un promedio de caída de 13% en exportaciones en los últimos años, Castro enfatizó que “si el Gobierno no toma cartas para aumentar la productividad y atraer la inversión extranjera directa –que nos pueda ayudar en modernización, procesos de reducción de costos, generación de innovación– no veo al sector creciendo en los próximos años”.

Datos del sector



Según datos de la Andi, en el 2016 la participación de los sectores cosméticos y cuidado personal, hogar y absorbentes, alcanzó un 4,4% dentro de la industria manufacturera nacional, cifra que representa el 0,5% del PIB total de país.



Asimismo, Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de cuidado del hogar en América Latina y representa el 10,5% del total de las exportaciones de la industria en América Latina y el Caribe.



Igualmente, el consumo per cápita de productos cosméticos y de cuidado personal del país alcanzó los US$79,8, cifra que supera a países como Perú (US$74,9), y representa la tercera parte del consumo de países como Francia y Estados Unidos. Por último, el ranquin de empresas exportadoras lo encabezan Bel Star (20%), Colombiana Kimberly Colpapel (10%), Johnson & Johnson de Colombia (8%), Productos Familia (7%), Colgate Palmolive (6%) y Procter & Gamble Colombia (5%).



Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres