PHILIP MORRIS INTERNATIONAL RECIBE 157 SOLICITUDES PARA PMI IMPACT

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE/Euronext Paris: PM) anunció hoy que PMI IMPACT, su iniciativa global para apoyar proyectos enfocados a luchar contra el comercio ilegal y crímenes relacionados, recibió 157 manifestaciones de interés para su segunda ronda de financiación.



Las solicitudes fueron hechas por parte de una serie de agencias gubernamentales, universidades públicas, compañías privadas y organizaciones sin ánimo de lucro de 56 países de Asia, América Latina, Europa del Este, Oriente Medio, África, la UE y los EE.UU.



“El Consejo de Expertos se siente alentado por el número sustancial de respuestas a nuestra invitación de manifestaciones de interés en la lucha contra el comercio ilegal en todas sus formas. Es gratificante recibir un apoyo tan sostenido a la iniciativa tomada por PMI IMPACT para lograr que todas las partes interesadas relevantes trabajen juntas,” afirmó Navi Pillay, miembro del Consejo de Expertos de PMI IMPACT.





Esta segunda ronda de financiación de PMI IMPACT se enfoca en proyectos que aborden la convergencia de formas de comercio ilegal tales como el contrabando y la falsificación de bienes, la trata de personas y el comercio de drogas, armas y de vida silvestre.



“Nos gustaría agradecerles a todos los solicitantes por sus propuestas. Nuestra esperanza es que PMI IMPACT sea un facilitador global de proyectos innovadores contra el comercio ilegal, y nos alienta ver que esta iniciativa se materializa y evoluciona año tras año” afirmó Alvise Giustiniani, Vicepresidente de Estrategias y Prevención del Comercio Ilícito de PMI.



Después de revisadas las solicitudes, los solicitantes seleccionados serán invitados a presentar sus propuestas de proyecto completas a principios de 2018 para una evaluación más detallada y para la selección final por parte del Consejo de Expertos de PMI IMPACT, un grupo de expertos independientes externos en los campos jurídicos, anti corrupción y de derechos humanos.





PMI ha prometido USD 100 millones para tres rondas de financiación de PMI IMPACT. Se seleccionaron 32 proyectos para financiación en la primera ronda de la iniciativa, que asignó subvenciones por aproximadamente USD 28 millones.



Para mayor información sobre la iniciativa, visite la página web de PMI IMPACT.



Acerca de Philip Morris International Inc. (“PMI”):



Philip Morris International Inc. (PMI) una compañía tabacalera líder a nivel internacional, con seis de las 15 marcas y productos internacionales más vendidos en más de 180 mercados. Adicionalmente a la fabricación y venta de cigarrillos, incluyendo Marlboro, la marca de cigarrillos y otros productos de tabaco número uno a nivel mundial, PMI está comprometido con el desarrollo y comercialización de productos de riesgo reducido (“PRRs”). PRRs es el término que PMI utiliza para referirse a productos que presentan, o puedan presentar, o tienen el potencial de presentar menos riesgo de prejuicios a los fumadores que se cambian a estos productos en comparación con el tabaquismo constante. A través de capacidades multidisciplinarias en el desarrollo de productos, instalaciones de última tecnología y fundamentación científica líder en la industria, PMI tiene el objetivo de proporcionar una cartera de PRR que satisfaga una amplia gama de preferencias de adultos fumadores y rigurosos requisitos reglamentarios. Para más información, ver PMI y PMI Science.