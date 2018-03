PídeloRápido pone inventario de eBay al alcance de A. Latina

La empresa tecnológica PídeloRápido selló una alianza con eBay para conectar sin restricciones a consumidores latinoamericanos con un inventario de más de 160 millones de productos, lo que sería “un paso más en su objetivo de democratizar el comercio electrónico”, según su fundador, Ernesto Sobalvarro.



(Lea: Amazon implementaría brazalete para monitorear a sus empleados)

Hasta ahora el consumidor no podía acceder desde América Latina a los vendedores estadounidenses por eBay que no realizan transacciones internacionales, los cuales precisamente suelen vender artículos de mejor calidad y precio, señaló el guatemalteco.



(Lea: 74% de las flores que compra Estados Unidos en San Valentín son colombianas)



La propuesta de esta empresa con sede en Guatemala incluye poder comprar en eBay en la moneda del país del consumidor y sin tarjeta de crédito, o incluso sin cuenta bancaria; solo haciendo un depósito en un banco, y recibir el producto en casa con todas las garantías y sin sobrecostos. El valor total, con impuestos y tasas aduaneras, está calculado de antemano y de la trazabilidad y entrega de los paquetes se encargan firmas locales con presencia en toda la geografía del país en cuestión, que actúan como socios estratégicos.



Aunque hay diferencias entre países, en general todo el proceso puede suponer de 25% a 30 % adicional al precio original, según el directivo de PídeloRápido.



Silvie De Wever, gerente para América Latina y Exportaciones de eBay, expresó en un comunicado su satisfacción por la alianza que “significará –dijo– un mejor servicio para los consumidores de la región”.



Por ahora, solo los consumidores de Guatemala, El Salvador, Colombia y Panamá pueden usar PídeloRápido, pero Sobalvarro indicó que a lo largo de 2018 la plataforma se abrirá a usuarios de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Ecuador y Chile. El objetivo es llegar a la mayoría de Latinoamérica y más adelante a otras áreas como África, dijo Sobalvarro.



“Lo que queremos es crear un ecosistema nuevo de comercio electrónico sin fronteras”, señaló Sobalvarro, quien creó la empresa al percatarse de que millones de personas en Guatemala no tenían oportunidad de comprar en el extranjero por medios electrónicos, porque no tenían tarjetas de crédito o sí las tenían, no se las aceptaban fuera de su país, así como por las trabas aduaneras.