Piden actualizar el seguro de depósito de las cooperativas

Luego de que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) actualizara a 50 millones de pesos la cobertura del seguro que tienen los ahorradores en los establecimientos de crédito en caso de quiebra de alguna entidad, el gremio de las cooperativas de ahorro y crédito y financieras pidió que también haya una actualización para estas entidades.



En una carta dirigida a la junta directiva de Fogacoop (Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas), el presidente de Fecolfin, Enrique Valderrama, pidió que se haga la revisión correspondiente de coberturas y tarifas.



Según Fecolfin, si no se hacen los ajustes correspondientes, se hará más grande la brecha entre la cobertura de las entidades vigiladas por la Superintendencias Financiera y Solidaria, en donde las cooperativas quedarían en desventaja.

Actualmente, la cobertura del seguro de depósitos de estas entidades es de 12 millones de pesos y, dice el gremio, las entidades solidarias pagan un 66% más en prima que las otras financieras.



“No podemos perder de vista que las tarifas y las percepciones de riesgo que se generaron en el sector producto de la crisis financiera, no pueden seguir arrastrando la imagen y la sostenibilidad de las cooperativas que prestan actualmente servicios financieros, ya que han demostrado durante estos años la lección aprendida y han propendido a crear capital propio, mejorar las prácticas de gobierno y del manejo de los negocios”, señala la misiva.



De igual manera, recordó que desde la crisis del sector financiero que afectó al cooperativismo hace más de 15 años, Fogacoop no ha tenido que realizar pagos de seguros de depósitos por entidades solidaras.