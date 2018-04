Pirelli invertirá US$308 millones en América Latina de aquí al 2020

De las gomas elásticas para carruajes de finales del siglo XX a plantas inteligentes para llantas con servicios de big data.



Así se resumen los 146 años de historia de la firma italiana Pirelli, que anunció inversiones por más de US$308 millones, de aquí al 2020 en América Latina, alineados a la estrategia de empresa global enfocada en neumáticos Consumer del segmento High Value.



Así lo contó el vicepresidente ejecutivo y CEO Mundial, Marco Tronchetti Provera, durante la presentación de la fábrica 4.0 de Feira de Santana, en Bahía (Brasil), con la presencia del vicepresidente senior del área industrial, Francesco Sala, y del vicepresidente senior para América Latina, Paul Hembery.



Alineadas con la estrategia del grupo, las inversiones se destinarán a la constante modernización de las instalaciones productivas locales –como lo demostrado en el polo de Bahía–, para el desarrollo del High Value (neumáticos Prestigie, New Premium, Specialties y Super Specialties), también por medio de la conversión parcial de la producción Standard en High Value.



Esta conversión, que se lleva a cabo en el trienio 2018-2020, representará cerca del 20% de la capacidad High Value de la región hasta el final del 2020. Las inversiones permitirán satisfacer la demanda de neumáticos de alta gama, tanto de los mercados locales como, en particular, del área Nafta, de la que Brasil representa una de las fuentes integradas de suministro.



En los últimos cuatro años, Pirelli ya había invertido cerca de US$308 millones en América Latina –de acuerdo con el plan industrial 2013-2017–, para la constante modernización tecnológica de las fábricas, la adecuación de las instalaciones a la nueva producción local New Premium y el inicio del proyecto de digitalización de los procesos productivos.



Con el crecimiento de 11,1% de los ingresos de América Latina –US$1.128 millones de euros–, actualmente América del Sur, donde Pirelli está presente desde hace más de un siglo y dispone de cinco fábricas, representa cerca del 17% del ingreso total (lo equivalente a US$6.591 millones en el 2017) y es una de las más estratégicas y relevantes de las macroregiones geográficas del grupo.



La fábrica de Pirelli en Feira de Santana, en el Estado de Bahía, es la unidad productiva más reciente de Pirelli en América Latina. Construida en 1976, ampliada en el 2003 y de propiedad de Pirelli desde 1986, siempre usó la maquinaria más moderna y los procesos más avanzados, y en los últimos años, principalmente en el 2017, se transformó en el primer polo tecnológico 4.0 de Pirelli en América Latina, con nuevos procesos digitalizados y el uso de tecnologías avanzadas.



Del mismo modo, las demás plantas de la región también se involucrarán, progresivamente, en el proceso de digitalización y en la modernización de las instalaciones, alineadas a la estrategia del grupo.



“América Latina siempre fue un área clave para Pirelli. En Brasil, particularmente, tenemos una presencia casi centenaria, una notoriedad extraordinaria de la marca y un conocimiento del mercado, que nos permite captar las tendencias de los consumidores y ofrecerles los productos más adecuados a sus exigencias en todos los segmentos del mercado”, manifestó Marco Tronchetti Provera.



Y agregó que “las inversiones anunciadas permitirán mejorar todavía más los patrones de producción de las fábricas locales, en línea con la estrategia global High Value de Pirelli y con la transformación digital, que es parte de esa estrategia y representa hoy un elemento imprescindible de competitividad”.



Por su parte, Paul Hembery, vicepresidente senior de Pirelli para América Latina, declaró que la compañía inaugura una nueva fase en América Latina con la introducción de nuevas tecnologías, procesos y maquinaria avanzados, que permitirán a la empresa atender la creciente demanda de productos de elevado contenido tecnológico, lo que ya ocurre en el mercado, especialmente en las ensambladoras instaladas en la región.



“Gracias a la transformación digital de los establecimientos y al enfoque en los productos de alta de gama, Pirelli podrá reforzar aún más el propio liderazgo en el mercado de América Latina y en Brasil, donde, desde hace años, el premio Top of Mind nos considera como la marca más reconocida en todo el sector”, añadió.



En Brasil, así como Europa y China, Pirelli tiene una presencia importante en el mercado de reposición de neumáticos New Premium para automóviles (con medida superior a 18 pulgadas) y en el mercado premium para motocicletas. En el 2017, el segmento High Value representó el 57,5% de los ingresos de Pirelli en el mundo, con un objetivo de llegar al 63% para el 2020.



En ese renglón, Pirelli actualmente es uno de los líderes en la división de neumáticos Prestige, con una participación superior a un tercio del mercado global en volumen. Es así como con 19 fábricas en 13 países y una capacidad total de producción de cerca de 76 millones de neumáticos para automóviles en el 2017, más de la mitad (el 55%) de la capacidad productiva actual de Pirelli se destina a la fabricación de neumáticos High Value.



La presencia de Pirelli en Brasil la sostiene una red comercial de más de 2.000 puntos de venta, (sumándose a los 2.300 en América Latina, con proyección de crecimiento de hasta 3.300 en 2020) y cerca de 14.600 en todo el mundo.



