Por interpretaciones del Código de Policía hacen sellar más de 17.000 tiendas en el país

Con apenas ocho meses de implementación, el nuevo Código de Policía genera ruido entre los tenderos del país, pues una interpretación errónea de los agentes de Policía ha generado que sellen más de 17.000 de estos comercios.



La situación ha escalado a un nivel que en Barranquilla estos comercios anuncian un cierre total el próximo 24 de octubre y las demandas contra el Código ya superan las 100.

En esa ciudad tanto la Alcaldía como la empresa privada, los gremios y los tenderos convocaron una mesa de trabajo para tratar de llegar a acuerdos y que las normas no sean la excusa para libres interpretaciones.



Un tendero de Ibagué le contó a Portafolio: “Ayer llegó la Policía y me dijo que solo puedo vender para llevar, y que es orden de la Secretaría de Gobierno”.



La variedad de interpretaciones de los agentes y de algunas alcaldías a lo largo y ancho del país da para todo. En varios municipios los agentes interpretan que los jardines de las casas son espacio público, que si una persona es sorprendida en la calle consumiendo alcohol se debe cerrar la tienda donde compró el producto, como si los tenderos pudieran irse con cada cliente hasta que llegue a su casa o al sitio donde va a consumir el licor, que en una tienda no se puede consumir licor, que si la tienda vende cerveza o aguardiente debe cumplir todos los requisitos de un bar, una discoteca o un restaurante y la lista sigue…



Si bien los gremios como la Andi, Fenalco, Fenaltiendas, y empresas como Bavaria reconocen el apoyo que han recibido del alto mando de la Policía, se han encontrado con que en pequeños municipios y en ciudades intermedias el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016, tiene una variedad de interpretaciones que han permitido incluso que en una ciudad importante estén pensando cobrarle a las tiendas un impuesto adicional por cada metro cuadrado del establecimiento.



Otros tenderos están siendo víctimas de cosas absurdas como que ahora a la tienda de la esquina le piden certificado de Cámara de Comercio por uso del suelo, y les piden que cumplan con el pago de Sayco y Acimpro.



“Es cierto que en Colombia confluyen muchos temas: informalidad, violencia, desordenes por consumo de alcohol, pero uno no puede confundir y menos discriminar a un sector del comercio haciendo interpretaciones caprichosas de las normas legales”, explica un experto en el tema que prefiere no ser nombrado.



Portafolio tiene muchas comunicaciones de tenderos de diferentes ciudades del país que no hace públicas, porque en varios casos se nota la arbitrariedad desde las alcaldías y le puede generar problemas a quienes los escribieron.



Muy cerca a Bogotá, en Mosquera se registró el cierre definitivo de 40 tiendas y sus propietarios se defienden diciendo que no violan la ley, pero vuelven a aparecer las malas interpretaciones de la autoridad.



Al hacer una rápida revisión se encuentra que las autoridades municipales les están pidiendo documentos exóticos a los tenderos, como el del uso de suelo.