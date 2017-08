Mercados asiáticos, en la ruta de Procolombia

Japón, China y Corea del Sur han sido los países que visitó Juliana Villegas, vicepresidenta de Procolombia, en un contexto de aparente recuperación después de una significativa caída en las exportaciones a dichos mercados.



(Lea: Empresas de Asia buscan explorar el mercado colombiano)



Entre el 2015 y el 2016, la exportación de productos colombianos no-minero energéticos cayó de US$734,6 millones a US$674,9 millones. No obstante, en el primer semestre del 2017 esta cifra alcanzó los US$382 millones, lo cual arrojaría una recuperación con respecto al año pasado.



(Lea: 142 productos de Colombia para conquistar el mercado asiático)



La gira inició en Japón, donde, según Villegas, Procolombia buscó fortalecer los productos de alto reconocimiento. “Ahora, el reto con compradores y exportadores es cómo innovar y diversificar en el portafolio que ya conocen”, dijo.



En Beijing, la funcionaria se presentó ante más de 40 importadores y consumidores finales, entre quienes estuvieron hoteles y restaurantes, así como gigantes del comercio online chino como JD Worldwide.



En Shanghai visitó las zonas piloto, una reciente innovación comercial del gobierno de China que les permite a los exportadores presentar sus productos y tener bodegas sin realizar las gestiones de importación a China. De esta manera, los potenciales compradores, como empresas de crossborder e-commerce, pueden realizar las gestiones.



La creación de estas zonas les permitiría a los exportadores colombianos, por primera vez, tener bodegas a nombre propio en China. Según Procolombia, productos como vestidos de baño, ropa interior femenina, jugos de pulpa y café se verían particularmente beneficiados por esta nueva plataforma.



“No me atrevería a decir cuándo podrían comenzar a hacer presencia allí nuestros empresarios. El primer paso le corresponde darlo a ellos. Nosotros vamos a hacer una labor de difusión de la información y de acompañamiento”, resaltó Villegas.



Enfatizó también en la importancia de la alianza estratégica con socios chinos para entrar a este mercado.



“Lo que nos interesa es que los empresarios entiendan que hay muchas maneras en las que podemos llegar de manera sólida al mercado. Que la gente se anime, pero que dure en el tiempo su apuesta a China. Esto no es de un día para otro”, concluyó.



Vale resaltar que Corea del Sur fue el único mercado asiático visitado en el que aumentaron las exportaciones entre el 2015 y el 2016.