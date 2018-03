Producción local, en la agenda de Mary Kay Colombia

Mary Kay, la firma de venta directa de Estados Unidos, cumple 55 años de fundada y este mes celebra 3 en el mercado colombiano.



Roberto Villareal, gerente de la multinacional en el país, dice que la marca ha superado las expectativas y asegura que en la medida en que el negocio crezca se contemplará producir localmente.



(Lea: Mary Kay viene por una ‘tajada’ de venta directa)

¿Cómo les ha ido en Colombia con tres años de operaciones?



Somos una compañía americana ciento por ciento y además estamos celebrando el 55 aniversario a nivel mundial este año. Hemos alcanzado en el país lo que tal vez no habíamos planeado y estamos rebasando nuestras expectativas de posicionamiento en Colombia. Hemos tocado a más de 60.000 hogares con nuestra marca, ya sea porque han conocido el negocio o porque compraron el kit de belleza.



(Lea: Mary Kay contempla producción local)



¿A qué se debe?



Tenemos una fórmula muy interesante. Somos una compañía de cosméticos y utilizamos como canal la venta directa. Nos basamos en sesiones de belleza. El lema de nuestra fundadora, Mary Kay Ash, es probar el producto antes de comprarlo y creo que ese ha sido el éxito que hemos tenido en Colombia. No somos una compañía de catálogo, utilizamos la revista para mostrar de una manera visual, pero somos una empresa digital y utilizamos las sesiones de belleza para que nuestras clientas potenciales prueben el producto antes de comprarlo y, de paso, se animen a entrar al negocio. Tenemos productos de alta calidad y la base de crecimiento del 2018 será con lanzamientos de un portafolio de alta tecnología. Cada trimestre estaremos adicionando oferta de alta innovación, única en el mercado.



(Lea: Bogotá, el gran centro de la industria cosmética colombiana)



¿Cómo ve el 2018?



Enero y febrero muestran crecimientos frente al año anterior. Iniciamos un 2018 muy fuerte, celebrando el tercer año proyectamos un trimestre récord.



¿Cómo actuaron en el mercado durante el año 2017?



El año pasado también tuvimos novedades y fue retador para todas las compañías. Sin embargo, por ser nuevos ganamos mercado. Tuvimos un crecimiento de dos dígitos, por encima de la expectativa.



También, pudimos generar oportunidad de negocios. Hoy tenemos más de 200 directoras de ventas independientes que se ubican en el primer nivel de liderazgo. Este año estamos por alcanzar 20.000 consultoras y en el corto plazo, en dos años, la meta es llegar 60.000.



¿Cómo han ganado participación de mercado?



Somos una empresa diferente en la que la educación y las sesiones de belleza son fundamentales para nuestra fuerza de ventas.



Sí hemos tenido algunos retos en el sentido de que la venta directa en el país lleva muchos años. Pero nuestro modelo está basado en sesiones de belleza y hemos impulsado ese esquema con éxito probado a nivel mundial.



¿Tienen algún plan de diversificar canales, como lo han hecho otras marcas?



No tenemos a corto plazo esa perspectiva. Nosotros tenemos bien definido nuestro modelo y es como compañía de cosméticos de alta tecnología cuyo canal es la venta directa.



¿Es posible que en algún momento produzcan en Colombia?



Pues sí. Con varias de las subsidiarias a nivel mundial, dependiendo del volumen, buscamos esa flexibilidad para poder ofrecer productos innovadores y muy enfocados a la región o al país.



Llegará el momento, alcanzando el volumen que hemos proyectado y en el cual tendremos la oportunidad de utilizar proveedores locales para líneas destinadas al mercado colombiano. Sí está en el plan definitivamente, pero en unos años más.



¿A qué plazo?

​

La misma necesidad del mercado nos va a dar la pauta para que empecemos a ubicar la oportunidad de tener una producción local, con el fin de ofrece una respuesta más rápida al mercado.



¿Qué opina la casa matriz sobre el desempeño en el país?



Que es excelente. Definitivamente, lo que se había planeado se ha rebasado, en especial el número de líderes. A nivel regional, el debut de varias directoras nacionales en el 2018 va a ser un récord.



Generalmente, para tener las primeras directoras nacionales, un nuevo mercado ha tardado mínimo cinco años y nosotros lo vamos a hacer en tres.



Ese debut nos va a dar un poder más importante para el crecimiento de la compañía en el futuro. Entonces, el corporativo a nivel mundial está contento por lo que hemos logrado aquí hasta el momento.



¿Cómo van en cuanto al cumplimiento de las metas de rentabilidad del negocio?



El plan de rentabilidad se ha superado frente a lo que se contempló al comienzo y estamos cerca del punto de equilibrio. Los resultados han sido positivos y de gran satisfacción, porque la respuesta de la mujer colombiana ha sido extraordinaria. Ella es emprendedora, con ganas de sobresalir. Y a eso se suma que le encanta verse bien y superarse.



¿En qué países de Latinoamérica están?



Veníamos en Argentina, Brasil y México, y en septiembre del año pasado se abrió en Perú.



¿Y cómo está Perú, una plaza con trayectoria en el negocio de venta directa?



Es una plaza interesante y un mercado importante, pero lo que hemos logrado de septiembre para acá ha sido favorable, se están cumpliendo las expectativas.



Después de tantos años, llega a ese país una empresa nueva con productos de alta tecnología y con una oportunidad de negocio agresiva para que la gente pueda beneficiarse. El lanzamiento en esa nación nos da la idea de que la compañía va con todo y de que llegamos para quedarnos. Son 55 años en el mundo, con 37 países.



congom@portafolio.co