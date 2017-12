Propuesta de Planeación para separar a XM de ISA genera polémica en sector eléctrico

Aun sin haberse concretado, la propuesta de independizar a XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de su casa matriz ISA, levantó polémica entre las partes, y de pasó está generando una gran expectativa.



La idea, ventilada semanas atrás en Cartagena, en el congreso del sector, y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pretende separar al administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia del mayor transportador de energía.



“XM apareció como operador en un momento en el que había un monopolio para la transmisión del servicio”, señaló el director del DNP, Luis Fernando Mejía, quien afirmó que hoy este no existe, ya que ISA posee el 47,9% del Sistema de Transmisión Nacional, pero no es el único operador. “Existen otras empresas en el negocio”, dijo.



Para el funcionario, el administrador del MEM está adscrito a uno de los operadores, en este caso al de participación mayoritaria, lo que genera un “potencial” conflicto de intereses por la información que maneja en los despachos, y que podría ser privilegiada.

“Esto sería preocupante desde el punto de vista del arreglo institucional que hay en el sector eléctrico”, enfatizó.



El director del DNP reiteró que esta factible situación es lo que genera la mencionada solicitud de reforma institucional.



Amparado en estudios sobre la configuración del esquema de gobierno corporativo en el sector eléctrico, Planeación llegó a la conclusión de que XM debe estar por fuera de ISA.

No puede ser una organización adscrita. Sin embargo, su director aclara que al escindir a las dos empresas, XM mantendría la misma relevancia, el perfil técnico y la remuneración de los empleados y colaboradores que laboran en la organización, ya que, como él lo asegura, es una empresa que funciona de manera “excepcional”.



“Hasta ahora no hemos encontrado argumentos de fondo técnico en contra de la propuesta, sino preocupaciones más puntuales desde el punto de vista del funcionamiento particular de XM”, aseveró Mejía.



La cabeza de Planeación aseguró no se desarrollará un cambio en el modelo corporativo u organizacional, incluido el operacional.



Incluso, con la separación, XM asumiría otras empresas del sector eléctrico como puede ser Derivex, para la administración.



‘NO HAY CONFLICTO’



Ayer, a las 4:15 p. m., en el despacho del director del DNP, se realizó la primera reunión exploratoria para abordar el tema de la posible separación de las citadas empresas, y que sirvió para poner sobre la mesa expectativas, motivaciones, impactos y otros aspectos de la propuesta.



Además del funcionario, estuvieron presentes en el conclave, el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, la plana mayor de XM, así como asesores del director Mejía.

Para ISA, el hecho de que XM sea su filial “de ninguna manera afecta su independencia como operador”. Así lo hizo saber su presidente en la citada reunión.



Un vocero de ISA consultado por Portafolio precisó que en el país, quienes compran y venden energía en el mercado eléctrico son los generadores y los comercializadores, “luego el transporte no participa activamente en este mercado y es remunerado a partir de un ingreso fijo mensual determinado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que no depende de las decisiones que tome XM en su condición de operador del mercado, lo que quiere decir que no existe ninguna posibilidad de que ISA se vea beneficiada por sus decisiones”.



Enfatizó que “no existe ninguna posibilidad de que ISA se vea beneficiada con las decisiones de XM, ya que sus funciones son expresas, regladas, no dan ningún tipo de margen a la discrecionalidad y se aplican de manera idéntica a todos los demás transmisores de energía eléctrica”.



INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA



Al indagar en XM sobre la propuesta del DNP, la empresa aseguró que con el objetivo de ahondar en las garantías de independencia y transparencia, y en el cumplimiento de las funciones, desde su constitución, se diseñó un esquema de Gobierno Corporativo el cual estableció que su Junta Directiva estaría conformada por cinco miembros (en su mayoría independientes).



“Otra garantía de independencia e idoneidad de la Junta, es la solvencia moral y profesional que por estatutos se exige para poder ser miembro de la misma. Como independiente, deben acreditar el no tener vinculación alguna, ni directa, ni indirecta con ISA, ni las empresas que conforman el grupo, entre otros requisitos similares a los que existen en la ley del mercado de valores”, agregó uno de sus voceros.



Reiteró además, que desde su creación no se ha presentado algún hecho, el cual indique que la citada compañía, en la aplicación del Reglamento de Operación, haya tomado decisiones que favorezcan a un agente o grupo de agentes en particular o haya comprometido su independencia y neutralidad como operador del sistema y administrador del mercado.



“La Creg, así como la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios ordenan periódicamente la realización de auditorías externas para verificar el cumplimiento por parte de XM de las disposiciones del reglamento de operación, que hasta la fecha no han presentado hallazgos que pongan en duda la prestación del servicio”, agregó.



Finalmente, el vocero reiteró que en el mundo existen modelos similares al de Colombia, en el cual el mayor transportador es el propietario del operador del sistema, tal es el caso del Mercado de Inglaterra (National Grid Company), el de los países escandinavos (NordPool) y el español (Red Eléctrica de España), “solo por mencionar algunos ejemplos”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio