La inversión extranjera es el capital que proviene del exterior bien sea de personas naturales o jurídicas que no residen en el país y que invierten en empresas, construcción, o en acciones entre otras. Esta cifra, que apalanca todo la economía del país en general porque incrementa el ingreso de dólares y, por lo tanto hace descender su precio, ha venido presentando descensos en los últimos años como consecuencia natural de la desaceleración global que vive la economía.



Según las cifras más recientes del Banco de la República, entre enero y octubre la Inversión Extranjera Directa (EID) cayó un 16,4 por ciento a 10.867 millones de dólares, frente al mismo lapso del año previo.



Por su parte, datos de Migración Colombia señalan que el número de extranjeros que ingresan al país para hacer negocios bajó en el último año, al pasar de 8.695 a 5.854 hasta octubre de 2016. No obstante, el 2012 fue el año que tuvo un mayor número de extranjeros que ingresó al país con el fin de realizar negocios: 12.213.



Por otro lado, los trabajadores extranjeros temporales fueron 79.921 en 2015, mientras que en lo que va de 2016 son 59.916.



Hace pocos días, el profesor venezolano Ricardo Hausman, entrevistado por Portafolio, indicó que los requisitos para que los extranjeros ingresen al país para hacer negocios son excesivos.



Los requisitos que exige la cancillería para los ciudadanos extranjeros que quieran hacer negocios en el país incluyen, además de copia del pasaporte con vigencia mínima de 180 días, documentos que especifiquen el monto de la renta que recibe el individuo (no podrá ser inferior a 15 salarios mínimos).



Además, si es socio o propietario de una sociedad debe anexar certificados de representación legal expedidos por Cámaras de Comercio, dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de la visa, “en el que conste que el extranjero es socio o propietario de una sociedad debidamente constituida y registrada, indicando un capital o activo registrado y pagado de propiedad del extranjero solicitante de la visa no menor a cien 100 salarios mínimos”.



Así mismo, la Cancillería dispone de tres clases de visas de negocios distintas.



LO QUE EXIGEN OTROS PAÍSES



Es obvio que cada país determina sus métodos para fiscalizar la inversión y promoverla. De hecho, al revisar los requisitos de otros países se encuentra que Estados Unidos, según el portal económico Expansión, exige un visado L1 o E2 y no se requiere una cantidad determinada de dinero ni que los empleados sean estadounidenses.

“Basta con una dirección en el país y un número de teléfono, el móvil es suficiente”.



La firma de abogados Procopio indica que se puede comenzar a hacer negocios solo con ser propietario de un negocio. “Si bien la facilidad de operar bajo este esquema resulta atractiva, el individuo responde por las deudas del negocio sin limitación alguna”, indica la firma. Los requisitos para constituir una empresa pueden variar según el estado de EE. UU. en el que se constituya.



De otro lado, Cuba les prohíbe a los residentes temporales establecer negocios y solo permite que los ciudadanos cubanos puedan constituirlos.



Según el portal de información del Ministerio de relaciones Exteriores, al ser una economía dirigida por el Estado, el extranjero interesado en invertir en la isla solo podrá hacer negocios con empresas estatales cubanas, las cuales son el único interlocutor con las empresas extranjeras.



El portal español explica que en Chile existe además una limitación para la contratación de extranjeros: “todo empleador que tenga más de 25 trabajadores, al menos el 85% de su personal debe tener nacionalidad chilena. Se exceptúa de esta disposición al empleador que no ocupe más de veinticinco trabajadores”.



En el caso de Alemania, además de exigir que la empresa se pueda constituir en tres distintos tipos de organización, se ofrece la oportunidad de tomar un curso previo para generar el modelo de negocio.



Alemania, además, el país teutón exige que los extranjeros que trabajen se encuentren vinculados a un sistema de salud. Estas y otras medidas buscan que las personas que inviertan en ese país se queden y mantener la operación de sus empresas.



