‘Queremos que más mujeres en el país sean taxistas’

Las aplicaciones para solicitar servicios de taxi se han ido consolidando en los últimos años no solo en Colombia sino en todo el mundo. Una de esta es Tappsi, una de las empresas pioneras en proyectos digitales de este tipo que desde hace cinco años presta su servicio en nueve ciudades del país. Claudia Tello, vicepresidente de la firma habló con Portafolio sobre el origen de la app y las expectativas para el próximo año.

¿Hace cuánto se creó Tappsi?



Tappsi nació en el 2012 como una idea de los emprendedores Juan Salcedo y Andrés Gutiérrez. La idea apareció cuando estaban esperando un servicio de taxi pero no recibían respuesta por parte de la operadora. Inicialmente ellos tenían otro proyecto para una app, pero a raíz de lo ocurrido decidieron desarrollar una aplicación para solicitar una carrera de taxi. Durante el primer año ya tenían un millón de descargas y fue un todo un éxito en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android. Hoy cuenta con más de cuatro millones de usuarios en las principales ciudades del país.



¿Cuáles son las cifras de carreras en estos cinco años?



En total hemos realizado 70 millones de carreras, el promedio es de un millón y medio mensual, y tenemos más de dos millones y medio de usuarios en la base de datos. Son más de 70.000 taxistas los que hacen parte de la plataforma.



¿Cómo llegaron a ofrecerles el proyecto a los taxistas?



Fue algo un poco complejo porque la app no se difundió, sino que Andrés y Juan empezaron a ofrecerla en sus círculos más cercanos. Asimismo, iniciaron conversaciones con pequeños grupos de taxistas y les explicaban el modelo de negocio y los beneficios que obtendrían al trabajar con Tappsi. Ellos mismos compraron los teléfonos y las tablets y se las dieron a los conductores. Así fue como el proyecto se fue expandiendo en nueve ciudades de Colombia.



¿Cuáles son los beneficios para los conductores?



Ellos reciben más del 95%de los ingresos por cada carrera que realizan. Tappsi únicamente les cobra $600 (casi un 6% de la ganancia neta). Es un beneficio bastante importante porque otras empresas les piden casi el 20 o el 25% sobre el valor y por eso, la mayoría de los conductores exigen mejores condiciones salariales.



¿De cuánto fue la inversión inicial?



El capital inicial de Tappsi fue de $20 millones en el 2012. Al año siguiente la app fue premiada por Impulsa como la mejor aplicación y por eso los desarrolladores recibieron $250 millones por parte de esa organización.



Al analizar las posibilidades, Andrés y Juan aportaron $150 millones y así se consolidó el proyecto que hoy es uno de los más importantes del país. Tappsi de cierta manera es ‘hija’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) que fue la entidad que acompañó a Tappsi durante todo el proceso de crecimiento a través del Programa Emprende de apps.com.



¿Cuáles son los proyectos de integración que están impulsando?



Estamos trabajando en alianza con la Secretaría de la Mujer. Ellos tienen un programa llamado ‘Masculinidades’, con el que se buscan reducir los índices de violencia contra la población femenina.



A partir de esto, se está capacitando a las mujeres para que también puedan ofrecer el servicio de Tappsi, porque tenemos cerca de 150 conductoras en nuestra base de datos.

Otro de los elementos que es importante explicar es que el 70% de usuarios de esta aplicación son mujeres, y son quienes más servicios de taxi solicitan mensualmente. Por eso, debemos garantizarles buenos conductores y ofrecerles seguridad en sus viajes.



En Tappsi, ¿cuáles son los servicios Premium que prestan a sus usuarios?



Por el momento solo trabajamos con los carros amarillos que son que habilita el Ministerio de Transporte, pero sí hemos creado una serie de opciones para cumplir las expectativas de los usuarios. La más importante hoy es ‘Tappsi Estrella’, donde se puede solicitar el servicio de los taxistas que tienen mejor calificación por parte los usuarios. De esta forma, el conductor obtiene beneficios tecnológicos y también se le garantiza prioridad cuando alguien solicite un servicio.



¿Cómo se ha venido trabajando en el tema de competitividad contra Uber?



Nosotros fuimos los primeros en el país que empezamos a trabajar en el asunto del mejoramiento de servicio de taxi. Anteriormente las empresas tradicionales no se preocupaban por sus conductores, por eso se recibían tantas quejas por malos servicios.

Hay un grupo pequeño que pelea de forma negativa y genera rechazo contra el gremio, pero creemos que son más los conductores buenos que trabajan arduamente por mejorar. Tapssi está en contra de las acciones violentas y cree que la competencia debe ser leal. Igualmente, el Ministerio de Transporte debe poner las reglas del juego tanto para las empresas de taxi como para Uber.



¿Cuál es la ciudad más importantepara la empresa?



Tapssi está en nueve ciudades del país. Para nosotros la más importante es Bogotá que es donde mayor demanda tenemos y en donde más carrera estamos realizando. El objetivo para el próximo año es consolidarnos en las otras ocho ciudades y analizar posibilidades en otros mercados.



¿Alguna oportunidad de llegar al mercado internacional?



Ya lo hicimos. Nosotros estuvimos en Ecuador y Perú hace un par de años pero cometimos muchos errores. Uno de esos fue no tener un producto localizado para esos lugares. Por ahora queremos fortalecernos en Colombia antes de volver al exterior, porque se requiere de una inversión bastante alta.



Andrés Felipe Salazar Cubides

Redacción Portafolio