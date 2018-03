Rastros de DMG en los negocios de Supercundi

En el caso de la empresas ligadas con los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, dueños de Supermercados Cundinamarca y quienes desde el miércoles pasado fueron enviados a prisión de manera preventiva, por ser supuestamente testaferros de las Farc, hay un fuerte vínculo con la firma DMG, el otro entramado empresarial señalado hace una década de servir para lavar dinero de esa guerrilla y de otras organizaciones ilegales.



(Lea: Dueños de Supercundi y su fortuna en el extranjero)

Portafolio realizó una investigación con ayuda de la plataforma EMIS Compliance, una herramienta que recopila información de personas y empresas para automatizar los procesos de investigación antilavado de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia, y halló que Alba Nohora Ortegón Pinilla, la tesorera de Supercundi, es la misma contadora que fungió como revisora fiscal suplente de DMG Grupo Holding S.A., hasta finales del 2008, cuando el Gobierno ordenó que se liquidara, en medio de un fuerte escándalo por la captación ilegal de más de un billón de pesos, que se hizo a través de las firmas ligadas a este conglomerado.



(Lea: Saquean supermercados que estarían relacionados con las Farc)



Ella también tuvo la misma función en Bionat Labs –donde la representante legal era Joanne Ivette León Bermúdez, la exesposa de David Murcia Guzmán– y en Productos Naturales DMG.



Ortegón Pinilla, al parecer es de la más alta confianza de los Mora, pues ocupa la misma posición en dos empresas más ligadas con el clan: en Smart Card Solution SAS, donde la representante legal suplente es María Yineth Hernández Gaviria, la revisora fiscal titular de Supercundi, y en Inversiones Mora Dussan SAS, cuya cabeza es Óscar Fernando Mora Susa, socio y representante legal alternativo de la cadena de supermercados de la familia.



Portafolio también indagó dentro de la plataforma de EMIS, que permite cruzar varias bases de datos oficiales, con acceso a 170.000 empresas a nivel nacional, y halló otras firmas hasta ahora no mencionadas, bajo el control de los Mora o relacionadas con ellos a través de personas que ocupan cargos directivos. Varias comparten la misma sede.



Teniendo en cuenta que a los Mora los señalan de servir a una organización subversiva, llama la atención la empresa Exploenergy, por tratarse de una firma dedicada a la venta de explosivos. La contadora es Hernández Gaviria. En los registros, esta compañía tiene 30 empleados, activos por 794 millones de pesos e ingresos durante el 2016 (el último año reportado) por 2.206 millones de pesos. Su dirección corresponde al sector de Usaquén, en Bogotá.



En la Fábrica y Comercializadora de Alimentos Colombianos Ltda, que funciona en el sur de la capital de la República, y de la que no se encontraron datos de bienes e ingresos, Óscar Fernando Mora Susa es dueño y representante legal alternativo, igual que en Supercundi.



Las otras firmas tienen el mismo domicilio, la carrera 103 con calle 23, en el sector de Fontibón, de Bogotá. Es el caso de Inversiones y Representaciones La Estrella de Fusa SAS, que procesa productos cárnicos, en la cual el representante legal es Norberto Mora.



En el mismo domicilio aparece Todo Plásticos Bogotá SAS., que de acuerdo con su sitio web, produce y comercializa derivados del polietileno como bolsas, tubulares, láminas y precortes, entre otros, además de vender resinas y aditivos. En el 2016 tuvo ventas por 1.566 millones de pesos y registró 2.523 millones en activos. La representante legal es Jennifer Oidor Hernández, cargo con el cual figura igualmente en Supermermercados Cundinamarca.



Otro negocio ubicado en el mismo sitio es Distribuciones e Inversiones del Sur SAS., que comercializa al por mayor materias primas agropecuarias para animales. Sus activos llegan a los 1.001 millones de pesos. Norberto Mora es el representante legal.



Así mismo, allí está Inversiones y Representaciones La Estrella de Fusa, dedicada al procesamiento y conservación de carne y con bienes por 1.000 millones de pesos.



Mun P & Cía SCA, con 553 millones de pesos en activos y un solo empleado, según papeles.



En las tres últimas firmas mencionadas, repite Norberto Mora como cabeza visible.



¿VÍCTIMA DE MURCIA?



El Tiempo ya había mencionado a otras firmas asociadas con los Mora, como Transportes Cundinamarca. En el rastreo esta empresa aparece en el último año reportado (2016) activos por casi 16.000 millones de pesos y una facturación de 3.811 millones, y Mercados Cundinamarca, que habría pasado de vender 182.000 millones en el 2014 a 259.000 millones en el 2016.



Según ese mismo diario, las autoridades rastrean posibles tentáculos del clan Mora en Inversiones Marlú y Ferretería Cundinamarca.



Otra línea de la indagación de la Fiscalía son los activos que la familia tendría en Ecuador y Panamá.



Por lo pronto y también de acuerdo con los registros hallados por Portafolio, Norberto Mora Urrea tendría, como persona natural, 30.299 millones de pesos y solo en el 2016 habría recibido 900 millones de pesos.



Por otra parte, Alba Nohora Ortegón Pinilla posee una empresa unipersonal registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, dedicada a los cárnicos, pero no se obtuvieron datos de sus resultados.



En sus perfiles de Facebook y Linkedin no hay fotos ni tiene disponible información personal de Ortegón. Al preguntarle por ella a la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, la identificó como alguien que hizo una reclamación, como presunta víctima de DMG, y que supuestamente había aportado 11 millones de pesos, los cuales perdió tras el descalabro del imperio de captación ilegal de David Murcia Guzmán.