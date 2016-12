Cada vez toman mayor fuerza en el país los establecimientos de comercio público que son amigables con las mascotas. Respondiendo a la necesidad de todos aquellos que quieren compartir con su perro fuera de lugares tradicionales como el hogar o un parque, varias cadenas han adaptado espacios dentro de sus locales para que tanto dueños como mascota puedan compartir un café, almuerzo o unas onces.



Según un listado realizado por Dogfriendly, una iniciativa creada hace más de tres años por Juan Manuel Amado y María Camila Gómez, en Bogotá existen actualmente alrededor de 57 lugares ‘pet friendly’, o amigables con las mascotas. Entre las cadenas más reconocidas está Archie’s, Randy’s, Crepes & Waffles, Oma, Juan Valdez, Bogotá Beer Company, Burger King, Pan Pa Ya’ y Starbucks.



(Lea también: La danza millonaria alrededor de los artículos para mascotas).



Estos son algunos de estos lugares para que vaya y disfrute los planes de la capital en compañía de su mascota.



STARBUCKS



Es uno de los establecimientos que cuenta con una terraza exclusiva ‘dogfriendly’, en donde siempre que pida una bebida habrá un plato de agua asegurada para su perro. No hay restricciones en el tamaño del animal, en algunos casos y si es necesario se recomienda el uso del bozal.



Cl. 69 #58, Bogotá

Lunes a jueves: 7:00 a.m – 9:00 p.m



JUAN VALDEZ



Según la lista elaborada por DoFriendly hay tres locales de la franquicia de café colombiano que permiten la entrada de animales a sus locales: el de la calle 73, el de Avenida Chile y el de la zona G.



Cl. 70 #6-9

Calle 72 # 10-30



PAN PA YA’



Es otra de las franquicias que en varios de sus locales recibe a los usuarios junto a sus mascotas. En este caso el local de Rosales y la Calle 76 son los primeros en no poner ninguna restricción para que su perro lo acompañe a comer ya que cuentan con terrazas especiales. No hay restricciones por el tamaño de su perro.



Cr5 70 A-45 (Rosales)

Cra. 11 # 86ª -76



OMA



Un establecimiento más que en varias de sus sedes reciben a su perro sin ningún tipo de restricción (Calle 72 y Calle 73), al igual que en otros lugares de la lista la principal recomendación es llevar a su mascota con correa y si es el caso con bozal.



Cl. 77 #14-04

Cl. 72 No.10-34



CREPES & WAFFLES



En el establecimiento de la Zona G y en la heladería de la calle 73, esta franquicia ofrece a sus usuarios la posibilidad de ir a comer con sus mascotas. Como en la mayoría de lugares ‘Dogfriendly’ su perro tendrá asegurado agua y un lugar donde comer.



Cra. 9 #73-33 (Zona G)

Carrera 9 No. 73-33



ARCHIE’S



Como en la mayoría de sitios que se encuentran en la lista la entrada de mascotas solo está permitida en la terraza, por lo que si va a ir con su perro a la sede de la calle 71 es mejor seguir las recomendaciones de la correa y el bozal.



Calle 71 # 4 - 55



RANDY’S



En su sede de la calle 71, este establecimiento de comidas rápidas ofrece a sus usuarios una terraza exclusiva para llevar a sus mascotas y poder compartir con ellas. Al igual que en muchos de los lugares amigables con los animales, no hay restricción por la raza o tamaño del perro.



Calle 71 # 9-83