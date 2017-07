Riqueza de Jeff Bezos ha aumentado 25.000 millones de dólares este año

Financial Times

Jeff Bezos superó brevemente al cofundador de Microsoft, Bill Gates, para convertirse en el hombre más rico del mundo el jueves.



El valor de la participación de Bezos en Amazon ha aumentado por encima de los 85.000 millones de dólares gracias a un 40 por ciento de aumento en el precio de las acciones este año, lo cual ha impulsado la valuación de la compañía a más de 500.000 millones de dólares, haciendo de él el hombre más rico del mundo según listas elaboradas por Forbes y Bloomberg.



Después de subir inicialmente el jueves, las acciones de Amazon retrocedieron antes del informe de beneficios que se publicaría más tarde en el día y el total de patrimonio neto de Bezos era de 89.400 millones de dólares al inicio de las operaciones vespertinas contra 89.900 millones de dólares de Gates, según Forbes.



Al igual que Gates, Bezos es un residente de Seattle quien mantiene un bajo perfil público. En los últimos años, el fundador de Amazon les ha dedicado más tiempo a sus intereses ajenos a la compañía, que incluyen su compañía constructora de cohetes, Blue Origin, y The Washington Post.



Las acciones tecnológicas en alza, las cuales según algunos indicadores han superado su pico alcanzado durante la burbuja de las puntocom, han aumentado también la fortuna de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quien es la quinta persona más rica del mundo.



Zuckerberg y Bezos ganaron cada uno aproximadamente 25.000 millones en patrimonio neto este año debido al aumento de los precios de las acciones del sector de la tecnología.



Bezos comenzó el año como la cuarta persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, detrás de Gates, el inversionista Warren Buffett y el español Amancio Ortega, fundador de Inditex, mejor conocido por su marca Zara.



Bezos posee una participación del 17 por ciento en Amazon, la cual se inició en 1994 como una librería en línea y desde entonces se ha expandido a casi todos los rincones del universo de los consumidores, desde la logística y las prendas de vestir hasta la computación en la nube y los asistentes digitales de voz.



El tamaño de su participación en Amazon ha ido disminuyendo gradualmente en términos del número de acciones, pues Bezos normalmente vende cerca de 1.000 millones de dólares en acciones cada año para financiar sus proyectos personales. El más caro de ellos es Blue Origin, cuyo objetivo es llevar personas al espacio.



Amazon ha tenido un crecimiento de ventas de dos dígitos cada año durante las últimas dos décadas, aunque no siempre ha habido crecimiento de los beneficios.



El alza del precio de sus acciones ha reivindicado el inusual método de Bezos para devolver el valor accionarial. El jefe ejecutivo desdeña las ganancias -Amazon siempre ha sido una de las principales compañías tecnológicas menos rentables- y, en su lugar, se enfoca en el flujo de caja como un mejor indicador de la salud corporativa. Como resultado, tiene una de las mayores relaciones precio-beneficio de cualquier gran compañía estadounidense.



La filantropía, un área donde Bezos ha estado históricamente menos activo que sus multimillonarios colegas del sector de la tecnología, ha estado cada vez más presente en su mente. El mes pasado Bezos envió un mensaje de Twitter con una "petición de ideas" sobre cómo gastar su fortuna.



"Estoy pensando en una estrategia de filantropía que sea lo contrario a mi planteamiento a largo plazo normal", escribió Bezos. "Para la filantropía, descubro que me siento atraído al otro extremo del espectro: ayudar a las personas aquí y ahora", agrega, señalando un albergue de personas sin hogar como ejemplo.



Varios de sus colegas multimillonarios han hecho grandes anuncios en este sentido, como Zuckerberg, quien se comprometió a ceder el 99 por ciento de su fortuna, y Gates, quien donó gran parte de su riqueza a su fundación homónima.