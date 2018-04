Salida a bolsa de Spotify, una montaña rusa para minoristas

El inusual debut bursátil de Spotify Technology en el día de hoy nivelará la cancha para inversionistas individuales que normalmente están en desventaja en las colocaciones tradicionales, pero también podría hacerlos más vulnerables a los cambios del precio de las acciones del servicio de música por internet.



La compañía sueca está evitando una Oferta Pública Inicial (OPI) convencional y cotizará sus acciones directamente en la Bolsa de Nueva York, obviando casi todas las salvaguardas provistas por los bancos de inversión que normalmente administrarían el proceso.



Spotify renuncia así a la seguridad de tener banqueros con un interés financiero en su éxito, lo que le ahorrará millones de dólares en pago de comisiones a los bancos colocadores.



La cotización directa da a los accionistas de Spotify la oportunidad de vender sus títulos, pero la compañía no emitirá valores nuevos para recaudar dinero.



El plan de esta compañía introduce un grado extra de incertidumbre sobre cómo se desarrollará la negociación inicial de sus títulos. Y el desplome de las acciones de Facebook Inc. y, otros papeles relacionados con la tecnología esta semana, significa que los inversionistas podrían estar menos dispuestos a apostar por su lanzamiento.



La oferta directa debería dar oportunidades a los inversionistas minoristas para comprar al mismo precio que los fondos de cobertura y otros grandes inversionistas, quienes suelen obtener los primeros pedidos en las OPI gracias a sus relaciones con los bancos colocadores.



Spotify ha advertido en sus presentaciones que espera que la popularidad de su servicio atraiga un interés desmesurado de inversionistas individuales, lo que posiblemente podría alimentar la volatilidad y fijar un precio de negociación insostenible.



“Habrá personas desde el principio que dirán ‘Quiero ser dueño de esto a cualquier precio’”, dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel, en Nueva York.



El consultor agregó que “creo que veremos una acción de sube y baja. Estaremos buscando los desplomes”.



Las acciones de Spotify se negociaban entre US$95 y US$127,50 en transacciones privadas en febrero, de acuerdo con sus presentaciones, dando a la compañía un valor de unos US$20.000 millones.



El analista de RBC Mark Mahoney inició la cobertura de Spotify el viernes con una calificación de “rendimiento superior” y un precio de acción objetivo de US$220.



Robinhood, una aplicación de comercio de acciones de teléfonos móviles popular entre los jóvenes, comenzó el jueves a dejar que los clientes hagan pedidos para comprar acciones de Spotify, pero solo a través de las llamadas órdenes limitadas, donde el comprador especifica un precio máximo.



Los clientes de Robinhood han inquirido Spotify unas 14.000 veces por día en las últimas semanas, según un portavoz de la firma.



La correduría por internet Fidelity planea permitir que los clientes ingresen sus pedidos de acciones de Spotify a partir de las 11:00 GMT de hoy martes, dos horas y media antes de la apertura del mercado de valores, dijo un portavoz.



Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma, planea comprar acciones de Spotify, pero desconfía de la volatilidad.



“Compraremos el 25% de lo que queremos y luego fijaremos órdenes límite para el resto en las próximas semanas”, afirmó Dollarhide.



Spotify contrató a Citadel Securities como creador de mercado para establecer el precio de apertura en la Bolsa de Nueva York hoy martes, con la ayuda de Morgan Stanley, pero sus roles estarán limitados.



Desde temprano, analizarán las órdenes de compra y venta de los inversores y luego establecerán un precio de apertura para los títulos.



Citadel no tendrá el beneficio del precio establecido por los suscriptores el día anterior, como sucedería en una oferta inicial de acciones normal.



*Reuters