Hays, multinacional encargada del reclutamiento a nivel mundial, publicó este jueves un estudio sobre el salario de los ejecutivos en el que destaca que los más altos están en el sector de seguros y banca. En ambos sectores alcanzan hasta 120 millones de pesos.



En oposición, los salarios en el sector de hotelería, turismo y Agroindustria oscilan entre 30 y 40 millones, los más bajos del estudio, en el que destacaron tendencias de búsqueda de perfiles para ocupar estos cargos.



El estudio, en el que se evaluaron las capacidades para los perfiles como el inglés, el cual pasó de ser un “valor agregado a un requisito”.



En este sentido, el 83% de los empleadores entrevistados destacaron que un tercer idioma.



Este informe también tuvo en cuenta las exigencias de los ejecutivos con la empresa y cómo los beneficios adicionales garantizan su permanencia en las organizaciones.



Los empleadores reconocieron, en un 95%, que los beneficios garantizan la satisfacción de sus empleados, mientras que ellos indicaron que la medicina preparada y flexibilidad horaria son algunos de sus preferidos.



Por otro lado, los precios del petróleo tuvieron un impacto negativo en el desempeño de los salarios, debido a la desaceleración de la economía. El estudio señala que también golpeó la oferta de empleo y por ende los procesos de selección de personal.



No obstante, esto no detuvo la aplicación de nuevas tecnologías en las operaciones de los sectores de banca, seguros, consumo masivo, retail, logística y abastecimiento, los cuales inviertirtieron en la adquisición de los mismos.



El informe señala que el mayor de los desafíos de las industrias es la inclusión de nuevos perfiles capacitados, debido a que los trabajadores que tienen las cualidades para ocupar cargos específicos buscan beneficios no salariales adicionales con el fin de obtener una mayor calidad de vida.



Según Hays, esto se presentó en el 85% de los encuestados.



