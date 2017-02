En medio de la polémica que se ha generado por la disposición del nuevo Código de Policía en el sentido de que los propietarios de perros de razas consideradas peligrosas deben contar con un seguro, Fasecolda advirtió que es necesario que se reglamente esa norma para poder expedir las pólizas.



(Lea: Sin reglamentación, no pueden exigir seguro para perros potencialmente peligrosos)



En ese sentido, mientras no existan reglas claras, los dueños de los caninos no deberían ser objeto de sanciones, ni siquiera pedagógicas.



Jorge Humberto Botero, presidente del gremio de las aseguradoras, explicó que el diseño de una póliza de este tipo es un proceso complejo, y se mostró sorprendido de que el debate se diera en torno a este riesgo y no a otros más urgentes que deberían cubrir los seguros de responsabilidad civil.



Según el directivo, con la reglamentación deberá definir cuáles son las coberturas que debe tener la póliza y de ahí saldrá el monto que deben asumir los tomadores del seguro y las compañías.



Sin embargo, destacó que se trata de una tarea difícil en la medida en que no hay muchos referentes en cuanto a dicha cobertura, ni información sobre la magnitud de la responsabilidad civil, el número de riesgos a asegurar y la siniestralidad, entre muchos otros temas.



Otra de las complejidades de este seguro es que obligará a que cada perro tenga ‘cédula’ (un número único de identificación para toda su vida) y además deberá usar un microchip para poder determinar si está amparado por la póliza. Esto, a su vez exige que las autoridades cuenten con los dispositivos para la lectura del chip.



Si bien ya existen algunos seguros voluntarios para mascotas, Fasecolda advirtió que no reemplazan lo que exige la Ley, a menos que cuando se dé la reglamentación, sus coberturas y condiciones coincidan.