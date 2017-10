Adquirir un seguro contra desastres naturales no es tan costoso como usted cree

Los recientes desastre naturales como el terremoto en México, los huracanes y tormentas en Estados Unidos y el Caribe, y un sinnúmero de mitos e hipótesis sobre supuestos eventos climáticos y geológicos que estarían por suceder, tienen a más de uno con los pelos de punta.



Y es que, aunque los pronósticos de que ocurran estas catástrofes se basan en probabilidades y no en hechos comprobables hasta ahora, lo cierto es que muy pocos están preparados para un sismo o cualquier otro desastre natural.



(Lea: Algunas razones para comprar un seguro contra terremoto).

A pesar de las jornadas de simulacros en empresas, colegios, universidades, conjuntos residenciales, entre otros sitios públicos, los colombianos aún no han interiorizado la cultura de la prevención.



Sin ir tan lejos, pregúntese si sabe qué hacer ante un terremoto o un incendio.



“¿Cómo reaccionaría si en este momento empezara a temblar?”, es uno de los interrogantes al que por su bien debería tenerle una respuesta.



Prueba de la poca cultura de la prevención por parte de los colombianos es la baja cifra de personas que hoy cuentan con un seguro contra terremotos o desastres naturales.



Según informes de Fasecolda, gremio que reúne al sector asegurador del país, apenas entre un 5 y un 10 por ciento de los colombianos tiene un seguro todo riesgo o de terremoto y otros desastres naturales.



Mesías Pinzón, director de Marketing de BBVA Seguros, señala que en Colombia, la cultura de aseguramiento es baja y este tipo de seguros (el de terremotos) no es la excepción.



“Sólo cuando ocurren estas catástrofes en el país o en otra parte del mundo, las personas piensan en contratar un seguro de este tipo”, indicó.



Para Helena Carrillo, CEO de la corredora de seguros internacional JAH Insurance, además de la poca cultura de la prevención, otro de los factores por los que los colombianos no aseguran sus pertenencias es por el desconocimiento que hay sobre estos seguros.



“Los seguros son una herramienta financiera que ayuda a reducir las pérdidas económicas ante una posible tragedia. En el caso particular de avalanchas, terremotos o desastres naturales, las compañías de seguros pagarán importantes sumas de dinero a sus asegurados, con el fin de apoyarlos en un momento tan difícil y cubrir los costos de vida normal de las personas para que puedan restablecer su día a día”, afirma Helena Carrillo.



Agrega que el mercado de seguros en Colombia se encuentra en crecimiento pero aún por debajo del nivel promedio de otros mercados de América Latina.



Países como Brasil, México, Argentina, Puerto Rico o Chile cuentan con una cultura de los seguros más desarrollada.



En el país desde el año 2016 hasta la actualidad, según Fasecolda, el número de seguros total ha crecido en un 12%.



“Colombia tal y como reflejan las cifras está situado como uno de los países con menos consumo de seguros en Latinoamérica. La mayoría de personas ven a estos como un gasto innecesario. Por ejemplo, una persona se inclina por adquirir un seguro de vida, de salud o de educación si es cabeza de hogar pero en otra rama como riesgos que cubran desastres naturales no lo consideran una prioridad. Como si fuese algo que nunca va a suceder”, asegura Carrillo.



Otro factor por el que los colombianos no adquieren este tipo de seguros es porque creen que son costosos.



En el mercado se encuentran pólizas desde $1.200 a $3.000 más IVA por cada millón asegurado. Es decir desde $120.000 a $300.000 pesos en caso de cubrir patrimonios de 100 millones de pesos por ejemplo.



“Aunque existen varios factores para la determinación del precio, entre ellos la ubicación del predio y sus características de construcción, se podría obtener en el mercado un seguro que puede oscilar entre $1.200 y $2.500 más IVA por cada millón asegurado, dependiendo de la zona geográfica del país donde se encuentra ubicado”, señala Mesías Pinzón, director de Marketing de BBVA Seguros.



Según Pinzón, estos seguros cubren aquellos daños materiales que sufran los bienes asegurados causados en forma directa e indirecta por terremotos, temblores, erupciones volcánicas y tsunami, así como los daños por destrucción, ordenados por la autoridad competente con el fin de aminorar o evitar la propagación de los daños ocasionados por eventos como estos.



Colombia que por su ubicación y características geográficas presenta una amenaza sísmica constante y de consideración.



Según el Concejal de Bogotá Celio Nieves, un diagnóstico de riegos efectuado por el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático) para el año 2016 indicaba que con un escenario prospectivo de la ciudad frente a un sismo de magnitud 7 grados en la escala de Richter, cerca del 46% de las construcciones del Distrito resultarían afectadas de manera considerable, obligando su demolición y reconstrucción total.