Seis oferentes van hoy por las EPS Cafesalud y Esimed

A las 4:00 p.m. de este miércoles se vence el chance para que las empresas interesadas en captar los 6 millones de afiliados, los ingresos mensuales que superan los 400.000 millones de pesos y los activos de la EPS Cafesalud hagan sus propuestas de compra.



Esa es la hora máxima para que entreguen los sobres sellados con sus ofertas en la sede de Saludcoop en Liquidación, del barrio Prado Veraniego, de Bogotá. La subasta incluye además a la EPS Esimed, pero todo el interés se ha centrado en Cafesalud, considerada como la Empresa Promotora de Salud más grande del país y el activo más importante de la EPS Saludcoop en Liquidación.



Y si bien en un principio no se determinó un precio base para la puja, ayer en la mañana se reunieron la liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, representantes de la banca de inversión MBA Lazard, directivos de Cafesalud y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y determinaron un valor mínimo para esta megatransacción.



Una fuente cercana a dicho proceso explicó que esa cifra solo será revelada si acaso el 25 de mayo, en una semana, fecha programada para dar el nombre del ganador de la puja en una audiencia, resulta que ninguno de los oferentes llega a ese 'piso'. Entonces, la liquidadora preguntaría quiénes están dispuestos a igualar dicha cifra y si nadie resulta interesado, ahí sí se declararía desierto el concurso.



Como parte del trámite, los interesados en Cafesalud y Esimed (que administra las clínicas de Saludcoop) debían probar que cumplían requisitos como tener experiencia en la atención de no menos de un millón 500 mil personas y una solidez económica suficiente. Se presentaron 8 firmas y consorcios que tuvieron acceso a la información clave sobre las entidades subastadas y visitaron las instalaciones.



Si bien el nombre de los proponentes se mantuvo en secreto por la liquidación de Saludcoop, trascendió que estos serían las EPS Salud Total, Cafam y Compensar; los grupos Bupa (inglés), Ribera Salud (español), Sanitas (español) y Centene (estadounidense), así como el consorcio Prestasalud que se conformó con más de 13 IPS que hoy día son acreedoras de Cafesalud.



No obstante, al cierre de esta edición se conoció por fuentes que pidieron reservar su identidad, que Cafam y Compensar no presentarán propuestas, mientras que Sanitas y Prestasalud confirmaron que sí irán.



Otras fuentes enteradas del tema indicaron que probablemente no haya más de tres ofertas, porque se pueden dar enroques. Por ejemplo, Prestasalud formó una alianza con Ribera Salud, según confirmó el líder de este consorcio, Jorge Gómez.



A su vez, el grupo estadounidense Centene tiene la mitad de la composición accionaria de Ribera Salud. El conglomerado cuya sede central queda en San Luis (Missouri) estaría tratando de diversificar mercados ante la incertidumbre que se cierne sobre la manera como continuará funcionando el aseguramiento en salud en el gobierno de Donald Trump.



La Organización Sanitas, por su parte, si bien es dominada por españoles, está en el país desde 1980 y tiene acá su mayor operación con su EPS y sus planes de medicina prepagada.