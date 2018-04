Seis petroleras, en el partidor de la ronda Sinú - San Jacinto

La gran apuesta del país para aumentar sus reservas de gas en la próxima década será con seis empresas habilitadas, una de ellas nacional, para la producción de este combustible en la cuenca petrolífera Sinú - San Jacinto. El 15 del presente mes la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) firmaría los contratos de operación.



Las petroleras que ajustarían los términos de referencia y que harían los ofrecimientos más favorables para la ANH son Hocol, filial de Ecopetrol; Talisman Energy, de España; Noble Energy, de Estados Unidos; Parex y Gran Tierra, de Canadá, y Nexen, filial de China National Offshore Oil Corporation (Cnooc).



“Así está establecido, y estamos muy atentos a los tiempos del cronograma”, señaló Orlando Velandia, presidente de la ANH, quien precisó que estas seis compañías “deben presentar mañana (hoy) sus ofertas en los formatos designados y así seguir cumpliendo de cara a esa fecha (15 de abril) para la firma de los contratos”.



EJECUCIÓN DEL CONTRATO



Cabe resaltar que en la ejecución de los referidos contratos, como lo ha expresado la ANH en reiteradas ocasiones, deben aplicarse las disposiciones pertinentes en materia de protección de recursos naturales y del medio ambiente, y de grupos o comunidades étnicas.



Velandia también reiteró además que una vez firmados los convenios, las petroleras tiene luz verde para iniciar inmediatamente los procesos requeridos para la exploración.



“La primera etapa es la fase preliminar (0-24 meses, prorrogable hasta por seis más) en donde deben adelantar la consulta previa si hay comunidades, obtener licencias y preparar todos los requisitos para poder explorar”, indicó el citado funcionario.



Entre las condiciones que además contemplan estos contratos, se establece un periodo de exploración que tendrá una duración de seis años, lapso en el que las empresas habilitadas están obligadas a realizar todas las inversiones comprometidas.



PROSPECTIVIDAD DE LA CUENCA



El denominado proceso ‘Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017’, oferta 15 bloques petroleros, algunos de ellos maduros o explorados y otros emergentes o semiexplorados, los cuales están ubicados en una área que comprende 716.988 hectáreas.



En varios escenarios, el presidente de la ANH ha explicado que la mayoría de los bloques que se ofrecen son con prospectividad en gas, pero no descarta que existan depósitos de crudo.



Velandia también ha precisado que no es fácil hablar de un volumen determinado de reservas, pero se tiene un número mínimo de recursos prospectivos en cada uno de los bloques.



Y enfatiza que es optimista con la subasta, ya que si se comprueba la prospectividad, una vez se acometan los trabajos exploratorios por parte de las compañías habilitadas, tendrían garantizada la autosuficiencia en materia de hidrocarburos por cuatro o cinco años”.



Según registros del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, en el escenario más optimista, los yacimientos recuperables de este combustible estarían en un 4,2 TcF (trillones de pies cúbicos). En un panorama moderado, los depósitos de gas se calcularían en 0,49 TcF. Y en el peor, en 0,06 TcF.



EMPRESAS HABILITADAS



Una colombiana, una estadounidense, dos canadienses, una china y una española forman la lista la lista de petroleras habilitadas que participarían en la operación de los 15 bloques en la cuenca Sinú - San Jacinto.



La cuota nacional recae en las manos de Hocol, empresa del Grupo Empresarial Ecopetrol, y que inició sus operaciones en 1956. En la actualidad mantiene su presencia en campos de la cuenca del Valle Superior del Magdalena y en Los Llanos Orientales. En mayo del 2009, pasa a manos de Ecopetrol cuando esta suscribió un acuerdo para comprarla a la firma francesa Maurel & Prom. La transacción se estableció en US$580 millones además de US$168 millones en capital de trabajo por Hocol.



Las canadienses Parex y Gran Tierra también harán parte de la citada ronda. La primera con dedicación en el territorio nacional, posee un portafolio de prospectos en las cuencas de Los Llanos, Magdalena Medio y Bajo Magdalena.



En el 2013, esta empresa sumó a sus propiedades tres bloques en el área sur de la cuenca Los Llanos, luego de la adquisición de la júnior también canadiense Verano. Creada en el 2009 y con sede en Calgary, Parex mantenía una participación en el bloque Cory Moruga, en Trinidad y Tobago, que fue vendida a una filial de Rex International Holding Limited.



Por su parte, Gran Tierra tiene una cartera de activos con participación en 19 bloques y es el operador de 17, entre ellos Chaza, Guayuyaco, Llanos-22, Magdalena, Sierra Nevada, Santana, Piedemonte Sur y Putumayo. La compañía se constituyó en 2003, en un principio con el nombre de Goldstrike Inc. En enero de 2016, Gran Tierra concluyó la adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Petroamerica Oil Corp.



En mayo de 2015, la petrolera Talisman, de origen canadiense, pasó a manos de la española Repsol por un valor de US$ 8.300 millones (6.670 millones de euros), más la asunción de una deuda de US$4.700 millones (3.776 millones de euros).



Así, Talisman aportó a Repsol bloques de operación ubicados en EE. UU., Canadá, Indonesia, Malasia, Vietnam, Colombia y Noruega, entre otros países. De esta forma, aumentó en poco más de un 76% su producción de hidrocarburos, hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día, e incrementará su volumen de reservas un 55%.



Fundada en 1932 y constituida en 1969, Noble Energy, con sede en Houston, tiene activos no convencionales en EE. UU. y convencionales en varios lugares del mundo. Opera offshore y onshore en el país de origen, offshore en África Occidental y el mar Mediterráneo. También se centra en el potencial nuevo de la cuenca en las Malvinas. En 2015, la compañía adquirió una participación no operada del 20% en el Bloque 54, offshore de Surinam.



Y la china Nexen, constituida en 1971 bajo el nombre de Canadian Occidental Petroleum fue adquirida por Cnooc en 2013 por US$15.100 millones. Tiene su sede en Calgary (Canadá). Esta compañía tiene participación en bloques en Colombia, y tiene operaciones en el Mar del Norte de Reino Unido, oeste de Canadá, EE. UU y oeste de África.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio