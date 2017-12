Siete pasos para preparar un postre de manzana relleno de ciruelas

Diciembre es un mes para divertirse en familia, volver a ser niños, aprovechar las cosas buenas sin tensiones, con moderación y sin excesos.

Y para que vea que cuidar su salud es más fácil de lo que cree, deléitese con este delicioso manjar de Navidad que puede preparar en siete sencillos pasos:



Ingredientes:

4 manzanas

2 ciruelas

1 vaso de jugo de naranja natural

Miel



Preparación:

1. Partir la manzana horizontalmente un poco más arriba de la mitad.

2. Hacer un hueco en la base de la manzana y quitarle los centros.

3. En el centro colocar media ciruela.

4. Rociar con el jugo de naranja y unas gotitas de miel.

5. Colocar en un recipiente refractario.

6. Llevar al horno durante 30 minutos.

7. Servir.



Una dieta saludable, rica en frutas y verduras, ayudará a prevenir las enfermedades cardiovasculares y el infarto. Además, recuerde:



Realizar actividad física

El sedentarismo causa el 6 por ciento de las muertes por enfermedades cardiovasculares.



No fume

Según la OMS, el consumo de cigarrillo causa el 10 por ciento del total de las enfermedades cardiovasculares en el mundo.



No juegue con el alcohol

Si tiene contraindicado su consumo, consume bebidas sin alcohol.

Si no, controle la cantidad y asegúrese de que sea de buena calidad.



Visite a su médico

En especial si tiene factores de riesgo como hipertensión arterial, colesterol elevado, sobrepeso o diabetes.



Viva sin estrés

La risa y las actividades para distraerse y “olvidar” lo que le estresa, facilitan la liberación de sustancias que relajarán su sistema cardiovascular.





