Snap, casa matriz del servicio de mensajería Snapchat, formalizó el jueves su pedido de ingreso a la bolsa de Nueva York en donde espera capitalizarse en hasta 3.000 millones de dólares.



(Lea: Esta es la competencia de Snapchat)



La compañía con sede en California, que ya había presentado documentos para hacer una oferta pública de acciones, puede convertirse en una de las tecnológicas con mejor debut en los mercados con una tasación estimada de unos 20.000 millones de dólares.



En un documento publicado por la autoridad bursátil de Estados Unidos (SEC) Snap se fija como meta lograr hasta 3.000 millones de dólares con su entrada en bolsa. Ese monto puede reevaluarse cuando la compañía fije el número exacto y el precio de los títulos que ofrecerá.



(Además: ¿Cuánto ganan las celebridades digitales en las redes sociales?)



La compañía develó en esa nota su desempeño financiero. Confirmó un crecimiento explosivo con un volumen de negocios que se multiplicó por siete en 2016 a 404 millones de dólares pero también mostró una pérdida anual de 515 millones de dólares.



Snapchat, una red social que tiene la particularidad de que los mensajes se publican y luego desaparecen, se ha tornado muy popular entre los jóvenes. La empresa, además, ha extendido su oferta para permitir que medios de comunicación divulguen contenidos en su plataforma.



148 millones de usuarios



Según los documentos presentados, 148 millones de personas usan a diario Snapchat y unos 2.500 millones de mensajes se crean cotidianamente. Snapchat tiene alianzas con docenas de medios de comunicación y organizaciones; incluyendo desde este jueves el diario The New York Times.



La empresa dijo que espera que la mayoría de sus ingresos provengan de la publicidad en donde compite con rivales de la talla de Google, Facebook y Twitter. Snap reconoce que pierde dinero desde sus comienzos y "podría no lograr o mantener rentabilidad".



La empresa rechazó una oferta de compra que le hizo Facebook y prefirió mantenerse independiente, según medios de prensa. La oferta de Snap en la Bolsa de Nueva York se perfila como la mayor de una empresa tecnológica desde la que hizo la chino-estadounidense Alibaba que entró en 2014.



Algunos analistas dicen que Snapchat tiene potencial para competir contra Facebook pero otros advierten que puede terminar como Twitter; que continuamente pierde dinero y está en riesgo su existencia como empresa independiente. La oferta inicial de Snap será estructurada con diferentes tipos de acciones y permitirá que sus fundadores Evan Spiegel y Bobby Murphy tengan el 88,6% de los derechos de voto.



Más temprano, The New York Times dijo que crearía una edición diaria para Snapchat orientada a Estados Unidos, Canadá y Australia y basada en su resumen de las principales noticias que ofrece todas las mañanas. El Times citó datos que indican que Snapchat llega cada día al 41% de los estadounidenses de entre 18 y 34 años. En contraste, la TV solo llega al 6% de esa franja etaria.



AFP