Splenda: todavía hay espacio para crecer

Mientras que el azúcar tiene un 72% de penetración en Colombia, los endulzantes apenas llegan al 10%, lo cual muestra la oportunidad de crecimiento para este tipo de productos.



(Lea: Mitsubishi quiere morder un pedazo de la torta de los carros eléctricos e híbridos)

Así lo explica Marcela Henao, gerente de Marca Splenda Región Andina, que en su segmento de endulzantes no calóricos es la número uno en Colombia, según los registros en valor de los de lo que se comercializa en los supermercados.



(Lea: Otros países, plan de la joyería Cano)



“Splenda como marca tiene el propósito de disminuir el consumo del azúcar sin que la gente deje de disfrutar ese sabor dulce que tanto le gusta, pero sin añadir esas calorías que tiene el azúcar”, aseveró la directiva.



MERCADO CAUTIVO



Reconoció que hoy en día en el país existe un mayor interés de los consumidores en llevar una vida más saludable y una mejor alimentación. Sin embargo, agregó, la categoría tiene muchas oportunidades para alcanzar más presencia en los hogares.



“Si nosotros comparamos, por ejemplo, con datos que tenemos de Latinoamérica la penetración es muy parecida. Igual, el 10% es muy pequeño y todavía hay lugares en donde la categoría ni siquiera es conocida”, sostuvo.



Al discriminar, el gasto de los hogares en la categoría, por niveles socioeconómicos Splenda identifica que el 51% se hace en niveles altos y medio altos.



Por otra parte, solamente el 11 % de la compra está en nivel bajo y un 38% en el nivel socioeconómico medio, dijo la gerente de Splenda Región Andina.



De hecho, la población que está en los niveles altos es el foco de atención de la marca, mientras que no es fácil llegar a las demás capas de la población teniendo en cuenta que los precios de sus productos son más altos frente al azúcar, según consideró Henao.



Entre las estrategias de crecimiento en el mercado, la marca lanzó el año pasado su línea Splenda Natural de Stevia, un producto con ingredientes considerados ciento por ciento naturales.



“Tenemos certificación del origen de los ingredientes. Siempre estamos buscando no solo la mejor calidad, sino también entregar toda la seguridad en los productos a nuestros consumidores”, afirmó la ejecutiva.



Splenda apuesta a ampliar el portafolio y a crecer en el mercado, luego de un año 2017 que fue de consolidación tras la compra de la marca por parte de la estadounidense Heartland Food a la multinacional Johnson & Johnson.