Luego de que Bob Dylan fuera nombrado como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016, Spotify reportó un aumento exponencial de usuarios vinculados a esta plataforma.



El fenómeno Dylan llegó a marcar cifras de crecimiento de 512 por ciento, según informó este viernes la empresa.



"Hasta ahora, Bob Dylan ha acumulado más de 700 millones de escuchas (desde que se conoció su nombramiento) y mensualmente le escuchan alrededor de cuatro millones de usuarios", señalaron desde Spotify.



A la par, agregan, esta cantidad de veces escuchadas las canciones del cantautor norteamericano es igual a que si se reprodujera su música durante 5.040 años de corrido.



HUECO PARA LAS EDITORIALES



No obstante el éxito que vienen teniendo el mercado musical y que se espera crezca con el pasar de los días, las editoriales muestran un panorama complicado por este nombramiento de parte de la Academia del Nobel.



Así lo asegura Felipe Ossa, gerente de la Librería Nacional, quien resalta que cada vez que un escritor gana el Nobel de Literatura, las ventas se 'disparan', llegando incluso de pasar de vender mensualmente 100 libros a 500.



"Acá es importante señalar que, además del alza normal, cuando se trata de escritores de buena calidad literaria, cada uno de sus títulos puede llegar a alcanzar a vender entre 1.500 y 2.500 por mes", agrega.



Y aunque Ossa siente que las ventas habituales no se verán afectadas, sí se dejarán de facturar libros respecto al mismo periodo del año pasado. El hueco podrían llegar a los $400 millones.



El dato surge de que, por ejemplo, la ganadora del Nobel en 2015, Svetlana Alexievich, contaba en su momento con cuatro títulos disponibles en librerías, cada uno por valor de $50.000.



En este orden de ideas, sus ventas crecieron, en promedio, a 2.000 unidades por mes, lo cual muestra que aproximadamente esta librería dejaría de recibir $100 millones por cada título publicado, por el mismo hecho de haber sido Dylan el ganador del Nobel.



"Quizá la cifra que dejaremos de recibir no sea tan alta, teniendo en cuenta que el cantautor tiene dos libros publicados y muy probablemente se editen biografías suyas por estos días", concluyó Ossa, quien señaló que si bien el reconocimiento a Dylan es valioso, este no puede ser considerado como literatura 'per se'.